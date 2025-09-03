Η NASA προειδοποιεί ότι αστεροειδής θα πλησιάσει σήμερα (3/9) τη Γη με τρομακτική ταχύτητα
Αστεροειδής αναμένεται να πλησιάζει την Τετάρτη (3/9) την Γη με τρομακτική ταχύτητα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η NASA επιβεβαίωσε ότι ένας αστεροειδής στο μέγεθος ενός εμπορικού αεροπλάνου πρόκειται να περάσει με ταχύτητα κοντά από τη Γη το απόγευμα της Τετάρτης (3/9).
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:51 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης
16:49 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γιατί η νέα σεζόν βρίσκει την ΕΟΝ στην κορυφή της αθλητικής δράσης
16:20 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση
16:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γενέθλιο κάλεσμα... τόλμης από τον Χάρη Δούκα για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ
15:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα
08:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ