Λισαβόνα: Η στιγμή της σύγκρουσης όπως καταγράφηκε από μάρτυρα στο δεύτερο βαγόνι

Η στιγμή που ένα από τα δύο βαγόνια του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια ενεπλάκη σε δυστύχημα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, καταγράφηκε σε ένα βίντεο που τράβηξε ένας επιβάτης στο κάτω βαγόνι του συστήματος.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν 16 άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 20.

Η Rasha Abdo βρισκόταν στο βαγόνι στο κάτω μέρος του λόφου. Το τελεφερίκ είχε ξεκινήσει την ανάβαση όταν ξαφνικά το όχημα άρχισε να γλιστράει γρήγορα προς τα κάτω.

«Ήμασταν στο κάτω τελεφερίκ και ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Όλα ήταν καλά και το βαγόνι ήταν γεμάτο. Ξεκινήσαμε την ανάβαση όταν, εντελώς ξαφνικά, δεν υπήρχαν καθόλου φρένα στο τελεφερίκ και κινούταν προς τα κάτω με ταχύτητα και επιτάχυνση, σαν να είναι εντελώς ανεξέλεγκτο», είπε η Abdo.

Μερικοί επιβάτες τραυματίστηκαν όταν το δεύτερο βαγόνι σταμάτησε απότομα στο κάτω μέρος του λόφου, είπε.

«Έφτασε κάτω και το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό. Οι επιβάτες έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον και τότε ακούσαμε το άλλο βαγόνι να κατεβαίνει πολύ γρήγορα, δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Κόσμος φώναζε και ούρλιαζε. Ο σύζυγός μου πήδηξε από το παράθυρο και του έδωσα τον γιο μας για να τον πάρει μαζί του. Όταν πήγα και εγώ να βγω από το παράθυρο είπαν ότι το άλλο βαγόνι συνετρίβη», δήλωσε.

