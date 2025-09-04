Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ

Ένας άνδρας που φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε», βλέποντας το τελεφερίκ να κατευθύνεται κατά πάνω του και στην οικογένειά του, γλύτωσε από το δυστύχημα

Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ
Ένας κάτοικος της Λισαβόνας, που νόμιζε ότι θα χάσει τη ζωή του όταν είδε το εκτροχιασμένο την Τετάρτη (03/09) τελεφερίκ να κατευθύνεται προς το μέρος του, σώθηκε την τελευταία στιγμή καθώς το βαγόνι έπεσε σε ένα κτίριο λίγα μέτρα μακριά, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων.

Ο Άμπελ Εστέβες, η σύζυγός του και ο εγγονός τους ήταν μεταξύ των περίπου 40 επιβατών που ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν την ανάβαση του απότομου λιθόστρωτου δρόμου Σαλσάντα ντα Γκλόρια στη γραμμή του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, όταν είδαν ένα άλλο βαγόνι να κατεβαίνει προς το μέρος τους.

«Όταν είδα ένα άλλο βαγόνι να έρχεται, είπα στη γυναίκα μου: "Όλοι θα πεθάνουμε εδώ"», ανέφερε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Το δεύτερο βαγόνι ανέπτυξε ξαφνικά ταχύτητα, πήρε μια ελαφριά κλίση και χτύπησε το κτίριο με δυνατό κρότο».

Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα ημέρα εθνικού πένθους, την επόμενη του εκτροχιασμού του εμβληματικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα, σε μία από τις πιο τουριστικές συνοικίες της πόλης. Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, που συνδέει την πλατεία Ρόσιο με τις συνοικίες Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο Εστέβες, 75 ετών, ανέφερε ότι είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα το τελεφερίκ για να κατέβει από τη γειτονιά Σιάντο στην πλατεία Ρεστάουραντορες και επέστρεφε σπίτι του όταν συνέβη το δυστύχημα.

Ο οδηγός, που έχασε τη ζωή του, τους είχε κατεβάσει νωρίτερα από τον λόφο, είπε.

Μετά το δυστύχημα, ο Εστέβες έσπευσε να βοηθήσει στη διάσωση των επιβατών από το κατεστραμμένο τελεφερίκ. Δύο άνδρες είχαν ήδη τραβήξει μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο, ανέφερε. Σήκωσε ένα μεταλλικό πλαίσιο για να βγάλει μια άλλη γυναίκα από το όχημα, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη νεκρή.

Ο Εστέβες είπε ότι ζει στη Λισαβόνα εδώ και 62 χρόνια και ποτέ μέχρι τώρα δεν ένιωσε κίνδυνο χρησιμοποιώντας το τελεφερίκ, το οποίο λειτουργεί εδώ και 140 χρόνια.

«Πάντοτε ένιωθα ασφαλής… αλλά δεν πρόκειται ποτέ ξανά να πάρω τελεφερίκ, για όσο ζω», τόνισε.



