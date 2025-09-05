Ανατροπή στη Λισαβόνα: Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου Γερμανού που θεωρούνταν νεκρός

Ένα τρίχρονο αγόρι από τη Γερμανία ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του μοιραίου τραμ στη Λισαβόνα. Ολόκλήρη η οικογένεια των Γερμανών σώθηκε από την τραγωδία, όπως έγινε γνωστό

AP
2'
Ένα τρίχρονο αγόρι από τη Γερμανία ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια ενός βαγονιού τραμ στη Λισαβόνα, αφού αυτό εκτροχιάστηκε και συνετρίβη στο πλάι ενός ξενοδοχείου την Τετάρτη (3/9).

Ο πατέρας του αγοριού αναφέρθηκε αρχικα οτι πέθανε, χθες όμως η αστυνομία ανέφερε οτι ειναι ζωντανός και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Λισαβόνας. Η μητέρα του η οποία είναι έγκυος σώθηκε επίσης και λαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη για τα τραύματά της.

Σύμφωνα με την πορτογαλική Publico, «σε ανακοίνωση που στάλθηκε στα ΜΜΕ σήμερα, η Δικαστική Αστυνομία ανέφερε ότι έμαθε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ο Γερμανός πολίτης που αναγνωρίστηκε χθες ως ένας από τους νεκρούς, στην πραγματικότητα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο São José».

H οικογένεια του 46χρονου στο Αμβούργο είχε ενημερωθεί ότι έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα μπροστά στα μάτια του γιου του. Ετσι, όταν έφθασαν χθες από τη Γερμανία πήγαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να αναγνωρίσουν τη σορο του. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν ανάμεσα στους νεκρούς.

Οπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα, στον δρόμο, έδειξαν μια φωτογραφία του πατέρα του παιδιού σε έναν αστυνομικό της πορτογαλικής αστυνομίας ο οποίος τους μετέφερε στο νοσοκομείο São José, όπου βρισκόταν ένας τραυματίας, αγνώστων στοιχείων. Εκεί ανακάλυψαν ότι ο δικός τους άνθρωπος που θεωρούνταν νεκρός, ήταν ζωντανός, ανάμεσα στους 21 τραυματίες του δυστυχήματος και όχι στους 16 νεκρούς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Lusa που επικαλέστηκε επίσημες ιατρικές πηγές, το αγόρι υπέστη ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Λισαβόνα, ενώ η μητέρα του έχει μεταφερθεί από το τμήμα επειγόντων περιστατικών σε μαιευτική κλινική. Μέχρι στιγμής, 16 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και άλλοι 21 τραυματίες, αφού το ιστορικό τελεφερίκ Glória εκτροχιάστηκε σε έναν απότομο λόφο και έπεσε πάνω σε ένα κτήριο.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Santa Casa da Misericórdia, η οποία χρησιμοποιεί κεφάλαια από τα λαχεία για κοινωνικό έργο, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις από τους υπαλλήλους της είναι μεταξύ των νεκρών και δύο ακόμη παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Υπήκοοι της Πορτογαλίας, της Νότιας Κορέας, της Ελβετίας, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ουκρανίας πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα. Ο φορέας δημοσίων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ θα ελεγχθούν και ότι έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

