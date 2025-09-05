Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

Σοκ στη Βρετανία με τον χειρουργό που πάγωσε τα πόδια του για να ακρωτηριαστεί και να ικανοποιήσει μια σκοτεινή σεξουαλική εμμονή. Η καταδίκη του για απάτη.

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού
Ο Νιλ Χόπερ, 49 ετών, μέχρι πρότινος αξιοσέβαστος αγγειακός χειρουργός στο NHS, καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκισης για απάτη σε βάρος ασφαλιστικών εταιρειών και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Η υπόθεσή του προκαλεί σοκ. Ο ίδιος προκάλεσε βλάβη στα κάτω άκρα του το 2019 ώστε να οδηγηθεί σε ακρωτηριασμό, ικανοποιώντας μια σεξουαλική εμμονή και στη συνέχεια απέσπασε αποζημιώσεις περίπου 466.654 λιρών, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η αιτία ήταν σήψη. Το δικαστήριο του Τρούρο έχει κινήσει ήδη διαδικασία για ανάκτηση μέρους των χρημάτων.

