Απειλή για βόμβα στον Real FM -Έσπευσαν επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο και ειδικό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. ελέγχει το χώρο για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού
Τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στον όμιλο Realgroup που στεγάζεται σε κτήριο στο Μαρούσι, έκανε άγνωστος, το πρωί της Τρίτης.
Όπως έγινε γνωστό, άγνωστος τηλεφώνησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Ομίλου, στον Real Fm κι ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος που τηλεφώνησε δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για να εκκενωθεί ο χώρος, ωστόσο, η Αστυνομία κινήθηκε βάσει πρωτοκόλλου, έλεγξε τους χώρους και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στους χώρους εργασίας τους.
