Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα - Ποιοι οι πιθανοί διάδοχοί του

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου στην προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα - Ποιοι οι πιθανοί διάδοχοί του

Ο Σιγκερού Ισίμπα, πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και πρόεδρος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), συναντά τα μέσα ενημέρωσης στην έδρα του LDP στο Τόκιο, την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025.

Pool EPA
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο στον πρωθυπουργικό θώκο, περίοδο κατά την οποία το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου της χώρας, ρίχνοντας την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε νέα πολιτική αβεβαιότητα.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου στην προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP)», δήλωσε αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα του οποίου ο αρχηγός γίνεται ντε φάκτο ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ιαπωνίας.

Ο 68χρονος Ισίμπα έδωσε εντολή στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του, το οποίο κυβερνά την Ιαπωνία σχεδόν σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, να διεξαγάγει έκτακτες εκλογές για την ηγεσία του, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός του.

Από την ανάληψη της εξουσίας πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ο Ισίμπα έχει δει την κυβερνητική του συμμαχία να χάνει την πλειοψηφία της στις εκλογές και για τις δύο Βουλές, εν μέσω της οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους ζωής.

Μέχρι σήμερα, αρνούνταν να παραιτηθεί μετά την τελευταία ήττα στις εκλογές της άνω βουλής τον Ιούλιο. Αντ' αυτού, είχε επικεντρωθεί στην επίλυση των λεπτομερειών μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν ταράξει την κρίσιμη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας και έχουν ρίξει σκιά στην ήδη αδύναμη ανάπτυξη.

«Με την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας από την Ιαπωνία και την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο, έχουμε ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο», δήλωσε ο Ισίμπα,. «Θα ήθελα να παραδώσω τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά».

Οι πιθανοί διάδοχοι

Ενώ μια νέα «κούρσα» για την ηγεσία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση μιας οικονομίας που έχει πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς, οι αγορές εστιάζουν περισσότερο στην πιθανότητα ο Ισίμπα να αντικατασταθεί από έναν υποστηρικτή μιας πιο χαλαρής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, όπως η βετεράνος του LDP Σανάε Ταϊκάτσι, η οποία έχει επικρίνει τις αυξήσεις των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Ο Ισίμπα νίκησε με μικρή διαφορά την Ταϊκάτσι στον τελικό γύρο των εκλογών για την ηγεσία πέρυσι. Ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, ο υπουργός Γεωργίας του Ισίμπα με αποστολή να περιορίσει την άνοδο των τιμών, είναι ένας άλλος πιθανός διάδοχος.

«Δεδομένης της πολιτικής πίεσης που ασκείται στον Ισίμπα μετά τις επαναλαμβανόμενες εκλογικές ήττες του LDP, η παραίτησή του ήταν αναπόφευκτη», δήλωσε ο Καζουτάκα Μαέντα, οικονομολόγος στο Meiji Yasuda Research Institute.

«Όσον αφορά τους πιθανούς διαδόχους, ο Κοϊζούμι και η Τακαϊτσι θεωρούνται οι πιο πιθανοί υποψήφιοι. Ενώ ο Κοϊζούμι δεν αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές, η στάση της Τακαϊτσι σχετικά με την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και η προσεκτική της προσέγγιση όσον αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να προσελκύσουν την προσοχή των χρηματοπιστωτικών αγορών», δήλωσε ο Μαέντα.

Δεδομένου ότι το κόμμα δεν έχει πλειοψηφία σε καμία από τις δύο Βουλές, δεν είναι σίγουρο ότι ο επόμενος πρόεδρος του κόμματος LDP θα γίνει πρωθυπουργός.

Όποιος και αν γίνει ο επόμενος ηγέτης, μπορεί να επιλέξει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, σύμφωνα με αναλυτές. Ενώ η αντιπολίτευση της Ιαπωνίας παραμένει διχασμένη, το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Sanseito σημείωσε σημαντική άνοδο στις εκλογές της ανώτερης Βουλής τον Ιούλιο.

Η τελευταία πράξη του Ισίμπα ως πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Reuters, θα είναι η οριστικοποίηση των λεπτομερειών της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα, βάσει της οποίας η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια σε αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον βασικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ιαπωνίας.

