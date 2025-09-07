Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματός του

Ο Σιγκερού Ισίμπα, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και πρόεδρος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), συναντά τα μέσα ενημέρωσης στην έδρα του LDP στο Τόκιο, την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του κυβερνώντος κόμματός του, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή, ρίχνοντας την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε νέα πολιτική αβεβαιότητα.

Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Ο Ισίμπα είχε αρνηθεί στο παρελθόν τις εκκλήσεις από το εσωτερικό του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος να παραιτηθεί και να αναλάβει την ευθύνη για την ήττα στην Άνω Βουλή τον Ιούλιο.

Εάν ο Ισίμπα πράγματι παραιτηθεί, η τελευταία του πράξη ως πρωθυπουργός θα είναι η οριστικοποίηση των λεπτομερειών της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα, βάσει της οποίας η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια σε αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον βασικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ιαπωνίας.

