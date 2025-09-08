Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν θα μας αναγκάσουν ποτέ να αλλάξουμε πορεία» στην Ουκρανία

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ρωσίας ανερχόταν στο 4,1% το 2023 και στο 4,3% το 2024 παρά τις πολλαπλές δέσμες κυρώσεων που της επέβαλε η Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο φέτος η οικονομία της αντιμετωπίζει απότομη επιβράδυνση υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Newsbomb

Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν θα μας αναγκάσουν ποτέ να αλλάξουμε πορεία» στην Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. 

Pool AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Κρεμλίνο υπογράμμισε σήμερα ότι οι κυρώσεις δεν θα μπορέσουν ποτέ να αναγκάσουν τη Ρωσία να αλλάξει πορεία σχετικά με την Ουκρανία, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ότι εξετάζουν επιπρόσθετες κυρώσεις.

Η Δύση έχει επιβάλει πληθώρα διαφορετικών κυρώσεων στη Ρωσία μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων το 2022 στην Ουκρανία και την προσάρτηση το 2014 της Κριμαίας σε μια προσπάθεια να βουλιάξει την οικονομία της των 2,2 τρισεκατ. δολαρίων και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς τον πρόεδρό της Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτός δηλώνει ότι η ρωσική οικονομία, η οποία κατέγραψε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς των χωρών της G7, διαψεύδοντας τις προβλέψεις Δυτικών για «κραχ», έχει αντέξει και έδωσε εντολή στις επιχειρήσεις και τους αξιωματούχους να αψηφήσουν τις κυρώσεις με όποιον τρόπο μπορούν.

«Καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αλλάξει την πάγια θέση για την οποία έχει επανειλημμένως μιλήσει ο πρόεδρός μας», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Αλεξάντερ Γιουνάσεφ.

Έτοιμος για νέες κυρώσεις ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ενίσχυση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας ή των αγοραστών του πετρελαίου της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προετοιμασία από την ΕΕ νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας γίνεται σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Πεσκόφ σημείωσε σχετικά ότι η Ευρώπη και η Ουκρανία κάνουν ό,τι μπορούν για να τραβήξουν τις ΗΠΑ στην τροχιά τους και πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο προτιμά να διευθετηθεί η σύγκρουση με διπλωματικά μέσα, αλλά, αν αυτό είναι αδύνατο, τότε η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την ονομάζει η Ρωσία, θα συνεχιστεί.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας πολέμου της Ρωσίας ανερχόταν στο 4,1% το 2023 και στο 4,3% το 2024 παρά τις πολλαπλές δέσμες κυρώσεων που της επέβαλε η Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο φέτος η οικονομία της αντιμετωπίζει απότομη επιβράδυνση υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Στην Ουάσινγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον μαζί με ομάδα ειδικών για να συζητήσει για περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας με Αμερικανούς ομολόγους.

Ευρωπαίος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις θα έχει ήδη από σήμερα το βράδυ συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας μετά τις απειλές που διατυπώθηκαν το σαββατοκύριακο από την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι διαβουλεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν αύριο, Τρίτη, είχε διευκρινίσει η ίδια πηγή.

Ερωτηθείς χθες, Κυριακή, στον Λευκό Οίκο αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια νέα φάση κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είμαι».

«Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος με την κατάσταση στο σύνολό της», συνέχισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία την Κυριακή το πρωί.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, η Ρωσία εξαπέλυσε 810 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 13 πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Μόσχα από τον Φεβρουάριο του 2022 που άρχισε ο πόλεμος.

Εξάλλου χθες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ βεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να αυξήσουν την πίεση» στη Ρωσία και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο.

Η ΕΕ προετοιμάζει από την πλευρά της μια 19η δέσμη κυρώσεων, η οποία θα μπορούσε να βάζει στο στόχαστρο ορισμένες χώρες που αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με διπλωμάτες στις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να στοχοθετήσει τις χώρες που αγοράζουν τους υδρογονάνθρακες της Ρωσίας προκειμένου να πλήξει τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας, και έχει ήδη επιβάλει στην Ινδία επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς εξαιτίας αυτού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκός τάφος με ελληνική επιγραφή - Ανήκε σε μέλος της ανώτερης τάξης

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

14:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Αντετοκούνμπο, οι «παλιοσειρές» και οι X-Factors

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την απαγόρευση των social media

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν θα μας αναγκάσουν ποτέ να αλλάξουμε πορεία» στην Ουκρανία - Έτοιμος για νέα μέτρα κατά της Μόσχας ο Τραμπ

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι γειτονιές μας, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο - Η ολιστική στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθούμε, φέρνει απτά αποτελέσματα»

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε στα 81 του χρόνια ο ιδρυτής των Supertramp, Ρικ Ντέιβις

14:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία οι Λεσόρ και Γκριγκόνις

14:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε μωρά από Ομόνοια και Καμίνια

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στις ΗΠΑ: Πάνω από δέκα μασκοφόροι εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κατάστημα - Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη - Βίντεο

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: «Παρέλυσε» το Μετρό του Λονδίνου - Ξεκίνησε εβδομάδα απεργιών των εργαζομένων

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 χρόνια του Μίκη

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αλλάζει προπονητή εν μέσω τουρνουά η Γερμανία - Αποχωρεί λόγω υγείας ο Μουμπρού

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ιερώνυμο: Εξαιρετικό το επίπεδο συνεργασίας Πολιτείας και Εκκλησίας - Έχουμε λύσει εκκρεμότητες, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις

13:39ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

13:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Κάνετε ΜπενΧουρική συνέντευξη Τύπου!»-Το μήνυμα φίλου του Πιερρακάκη και η απάντηση με Γούντι Άλεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση φόρων: Αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων - Πόσο ωφελούνται μισθωτοί, οικογένειες, ένστολοι, συνταξιούχοι, νέοι - Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από τα νέα μέτρα - Πίνακες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στις ΗΠΑ: Πάνω από δέκα μασκοφόροι εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κατάστημα - Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη - Βίντεο

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται οι συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγαλύτερη μείωση φόρων στην μεταπολίτευση - Ωφελούνται 4 εκατ.πολίτες - Τι αλλάζει για φορολόγηση σε οικογένειες και νέους - Πού μειώνονται ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αλλάζει προπονητή εν μέσω τουρνουά η Γερμανία - Αποχωρεί λόγω υγείας ο Μουμπρού

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη 20χρονος γόνος ευκατάστατης οικογένειας - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ