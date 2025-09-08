Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιο του Χαλίφα Χαφτάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιος του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, βρίσκεται στην Αθήνα για συναντήσεις με αξιωματούχους.

Οι επαφές αυτές έρχονται περίπου δύο μήνες μετά το ταξίδι του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Βεγγάζη, όπου είχε συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ παρουσία των γιων του, αλλά και μετά την επίσκεψή του στην Τρίπολη, στη Δυτική Λιβύη.

