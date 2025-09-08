Με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη συναντήθηκε στην Αθήνα ο γιος του Χαφτάρ, Μπελγκασέμ - Τι συζήτησαν

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα ο γενικός διευθυντής του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης και υιός του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Μπελγκασέμ.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον Μπελγκασέμ Χαφτάρ στο υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και την αμοιβαία βούληση για προώθηση και οικοδόμηση ειλικρινούς διαλόγου. Η επίσκεψη του Χαφτάρ στην Αθήνα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του τρέχοντος φθινοπώρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Ο υπουργός επανέλαβε, επίσης, την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Επεσήμανε, τέλος, τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο να καταστεί η Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και ευημερίας.

