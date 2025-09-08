Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Η ηρωική ιστορία του πληρώματος

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Οι απόγονοι του ηρωικού πληρώματος

YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας σπάνιος συναισθηματικά φόρος τιμής αποδόθηκε στο πνεύμα της αδελφοσύνης και του ηρωισμού, καθώς οι απόγονοι ενός πληρώματος βομβαρδιστικού B-17 από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συναντήθηκαν για πρώτη φορά, 80 χρόνια μετά τις ηρωικές πράξεις των προγόνων τους.

Η συγκινητική επανένωση, που οργανώθηκε από την Ancestry.com με αφορμή την 60ή επέτειο από τη λήξη του πολέμου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια αξιοσημείωτη ιστορία ανδρείας, που μέχρι πρότινος ήταν χαμένη στον χρόνο.

Από προσωπική αναζήτηση... σε μια ιστορία για όλο τον κόσμο

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η παραγωγός της Ancestry, Lisa Elzey, θέλησε να μάθει περισσότερα για τη στρατιωτική θητεία του παππού της, Harold E. Lounsbury, Jr. Αναζητώντας στοιχεία, ανακάλυψε ότι ο παππούς της ήταν πυροβολητής σε ένα βομβαρδιστικό B-17, το οποίο είχε καταρρίψει τρία ναζιστικά αεροσκάφη, κερδίζοντας μάλιστα το μετάλλιο "Distinguished Flying Cross".

Η Lisa συνέχισε την έρευνά της και ανακάλυψε μια παλιά φωτογραφία του παππού της με τους συναδέλφους του αεροπόρους, πλάι σε μια ιστορία για μια πτήση που αψήφησε τον θάνατο.

«Η ιστορία αυτών των ανδρών ήταν πηγή έμπνευσης. Έτσι, θέλησα να έρθω σε επικοινωνία με τους απογόνους τους για να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε η Lisa.

Μια συναισθηματική επανένωση γενεών

Η Lisa προσκάλεσε τους απογόνους που είχε εντοπίσει στο Εθνικό Μουσείο της 8ης Πολεμικής Αεροπορίας, χωρίς όμως να τους αποκαλύψει ότι επρόκειτο να συναντήσουν ο ένας τον άλλον.

Οι Maribeth και Adam Taylor, η Lesley Nall Oliverio και ο Kris Olson μοιράστηκαν συγκινητικές μαρτυρίες για τη σημασία της διατήρησης της οικογενειακής κληρονομιάς από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκπληξη ήταν μεγάλη, όταν η δημοσιογράφος του TODAY Show, Anne Thompson, τους αποκάλυψε τη μεταξύ τους σύνδεση.

«Σε μια ταραγμένη εποχή, αυτοί οι νεαροί άνδρες ρίσκαραν τις ζωές τους. Είναι σημαντικό που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, 80 χρόνια μετά, ως η ζωντανή κληρονομιά τους», είπε ένας από τους απογόνους.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη, με τη Lesley να αναφωνεί: «Νιώθω σαν να απέκτησα μια νέα οικογένεια», και τον Adam να προσθέτει: «Αυτό μας ενώνει ως ανθρώπους. Είστε η οικογένειά μου».

Η ηρωική ιστορία του πληρώματος

Το πλήρωμα του 20ού αιώνα πραγματοποίησε πάνω από 30 αποστολές, μεταξύ των οποίων και μία που τους χάρισε το μετάλλιο. Το αεροπλάνο τους, το "Yankee Rebel", είχε γεμίσει τρύπες από τα εχθρικά πυρά. Ο πιλότος είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά ο πατέρας της Lesley, ο συγκυβερνήτης, κατάφερε να το προσγειώσει με επιτυχία στην Αγγλία, παρόλο που δεν είχε σύστημα προσγείωσης.

Ο Adam μάλιστα έφερε μαζί του ένα κομμάτι από θραύσμα του αεροσκάφους, και διάβασε αποσπάσματα από το ημερολόγιο του παππού του, δίνοντας μια μαρτυρία από πρώτο χέρι για την αποστολή.

«Αυτή είναι μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου», είπε ο Kris.

Η Ancestry προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τη δική του οικογενειακή ιστορία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της, και να μοιραστεί τις αναμνήσεις του χρησιμοποιώντας το εργαλείο 'Memories'.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση - Ξεκινά η ψηφοφορία

19:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διευκρινίσεις από το ΑΠΘ για το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» - Η προέλευση και η ηλικία του

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέο γκράφιτι του Banksy: Δικαστής ξυλοκοπεί διαδηλωτή - Το κάλυψαν άρον άρον

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

19:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους» - Βίντεο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εσθονία: Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βιολόγος βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

18:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δίκη του άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ - Απέλυσε τους δικηγόρους του

18:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: 175 νέοι Ίκαροι κατατάχθηκαν στη Σχολή Ικάρων

18:23WHAT THE FACT

Τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα - Ένα καταστροφικό σενάριο

18:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι του Παναγιωτάκη λίγο πριν δολοφονηθεί

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις μετά την καταγγελία για λάθος μετάγγιση αίματος στην Ευρωκλινική

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ