Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ένας σπάνιος συναισθηματικά φόρος τιμής αποδόθηκε στο πνεύμα της αδελφοσύνης και του ηρωισμού, καθώς οι απόγονοι ενός πληρώματος βομβαρδιστικού B-17 από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συναντήθηκαν για πρώτη φορά, 80 χρόνια μετά τις ηρωικές πράξεις των προγόνων τους.

Η συγκινητική επανένωση, που οργανώθηκε από την Ancestry.com με αφορμή την 60ή επέτειο από τη λήξη του πολέμου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια αξιοσημείωτη ιστορία ανδρείας, που μέχρι πρότινος ήταν χαμένη στον χρόνο.

Από προσωπική αναζήτηση... σε μια ιστορία για όλο τον κόσμο

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η παραγωγός της Ancestry, Lisa Elzey, θέλησε να μάθει περισσότερα για τη στρατιωτική θητεία του παππού της, Harold E. Lounsbury, Jr. Αναζητώντας στοιχεία, ανακάλυψε ότι ο παππούς της ήταν πυροβολητής σε ένα βομβαρδιστικό B-17, το οποίο είχε καταρρίψει τρία ναζιστικά αεροσκάφη, κερδίζοντας μάλιστα το μετάλλιο "Distinguished Flying Cross".

Η Lisa συνέχισε την έρευνά της και ανακάλυψε μια παλιά φωτογραφία του παππού της με τους συναδέλφους του αεροπόρους, πλάι σε μια ιστορία για μια πτήση που αψήφησε τον θάνατο.

«Η ιστορία αυτών των ανδρών ήταν πηγή έμπνευσης. Έτσι, θέλησα να έρθω σε επικοινωνία με τους απογόνους τους για να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε η Lisa.

Μια συναισθηματική επανένωση γενεών

Η Lisa προσκάλεσε τους απογόνους που είχε εντοπίσει στο Εθνικό Μουσείο της 8ης Πολεμικής Αεροπορίας, χωρίς όμως να τους αποκαλύψει ότι επρόκειτο να συναντήσουν ο ένας τον άλλον.

Οι Maribeth και Adam Taylor, η Lesley Nall Oliverio και ο Kris Olson μοιράστηκαν συγκινητικές μαρτυρίες για τη σημασία της διατήρησης της οικογενειακής κληρονομιάς από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκπληξη ήταν μεγάλη, όταν η δημοσιογράφος του TODAY Show, Anne Thompson, τους αποκάλυψε τη μεταξύ τους σύνδεση.

«Σε μια ταραγμένη εποχή, αυτοί οι νεαροί άνδρες ρίσκαραν τις ζωές τους. Είναι σημαντικό που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ, 80 χρόνια μετά, ως η ζωντανή κληρονομιά τους», είπε ένας από τους απογόνους.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη, με τη Lesley να αναφωνεί: «Νιώθω σαν να απέκτησα μια νέα οικογένεια», και τον Adam να προσθέτει: «Αυτό μας ενώνει ως ανθρώπους. Είστε η οικογένειά μου».

Η ηρωική ιστορία του πληρώματος

Το πλήρωμα του 20ού αιώνα πραγματοποίησε πάνω από 30 αποστολές, μεταξύ των οποίων και μία που τους χάρισε το μετάλλιο. Το αεροπλάνο τους, το "Yankee Rebel", είχε γεμίσει τρύπες από τα εχθρικά πυρά. Ο πιλότος είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά ο πατέρας της Lesley, ο συγκυβερνήτης, κατάφερε να το προσγειώσει με επιτυχία στην Αγγλία, παρόλο που δεν είχε σύστημα προσγείωσης.

Ο Adam μάλιστα έφερε μαζί του ένα κομμάτι από θραύσμα του αεροσκάφους, και διάβασε αποσπάσματα από το ημερολόγιο του παππού του, δίνοντας μια μαρτυρία από πρώτο χέρι για την αποστολή.

«Αυτή είναι μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου», είπε ο Kris.

Η Ancestry προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τη δική του οικογενειακή ιστορία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της, και να μοιραστεί τις αναμνήσεις του χρησιμοποιώντας το εργαλείο 'Memories'.

