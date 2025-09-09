Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» στη Ρωσία μετέδωσε ξαφνικά δυο κρυπτικές λέξεις

Σε μια ακόμη παράξενη περίπτωση όπου η ζωή μιμείται την τέχνη, το λεγόμενο «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» της Ρωσίας φέρνει στο μυαλό τη σειρά Lost του ABC.

Ένα από τα πρώτα μυστήρια της επιστημονικής φαντασίας ήταν ένα μήνυμα που επαναλαμβανόταν ασταμάτητα από την Ντανιέλ Ρουσό, το οποίο είχε αντικαταστήσει την προηγούμενη εκπομπή αριθμών με ανδρική φωνή.

Οι σεναριογράφοι φαίνεται πως είχαν αντλήσει έμπνευση από πραγματικά γεγονότα, αφού οι λεγόμενοι «σταθμοί αριθμών» πράγματι υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ως βραχέα ραδιοφωνικά σήματα που απευθύνονται σε αξιωματικούς πληροφοριών που επιχειρούν σε ξένες χώρες.

Το αινιγματικό βουητό του UVB-76

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» της Ρωσίας — επίσημα γνωστό ως UVB-76 — εκπέμπει αδιάκοπα έναν σταθερό ήχο βουίσματος, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Κατά διαστήματα, το μονοτονικό σήμα στη συχνότητα των 4625 kHz διακόπτεται από φωνητικά μηνύματα στα ρωσικά, όμως η πηγή και ο σκοπός του παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Πολλοί θεωρούν ότι το UVB-76 αποτελεί κατάλοιπο του συστήματος Dead Hand, ενός αυτόματου ή ημιαυτόματου μηχανισμού ελέγχου πυρηνικών όπλων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Γι’ αυτό άλλωστε κέρδισε το προσωνύμιο «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης».

Νέα κρυπτογραφημένα μηνύματα

Ο σταθμός, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα και θεωρείται τμήμα μυστικού στρατιωτικού δικτύου επικοινωνίας, έχει αλλάξει αρκετές φορές το μήνυμά του σε κρίσιμες χρονικές στιγμές.

Σύμφωνα με το Economic Times, στις 8 Σεπτεμβρίου μετέδωσε δύο νέες κωδικές λέξεις. Το μήνυμα περιλάμβανε ρωσικά ονόματα (Νικολάι, Ζένια, Τατιάνα, Ιβάν, Όλγα, Ελένα και Λεονίντ), μια σειρά αριθμών (38, 965, 78, 58, 88, 37) καθώς και φράσεις όπως «μαλακό σύμβολο», «πέντε σύμβολα» και «λήψη». Οι κωδικές λέξεις που ακούστηκαν ήταν «NZHTI» και «HOTEL».

Δεν ήταν η πρώτη φορά. Στις 19 Μαΐου, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλούσε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα «NZhTI 89905 BLEFOPUF 4097 5573», ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα με το κείμενο «NZhTI 01263 BOLTANKA 4430 9529». Τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των πυραυλικών επιθέσεων Ισραήλ – Ιράν, ακούστηκαν οι λέξεις «PANIROVKA», «KLINOK» και «BOBINA». Το «NZHTI» φαίνεται να επαναλαμβάνεται σε διάφορες περιστάσεις, χωρίς ποτέ να διευκρινίζεται η σημασία του.

Russia’s UVB-76 ‘Doomsday Radio’ makes its second cryptic broadcast today



Codewords ‘NZHTI’ and ‘HOTEL’ spelt out for unknown listeners far from the motherland. pic.twitter.com/xewXElOFVT — Chay Bowes (@BowesChay) September 8, 2025

Σενάρια και ερμηνείες

Ο δημοσιογράφος Chay Bowes έγραψε στο X ότι στις 8 Σεπτεμβρίου το UVB-76 πραγματοποίησε τη δεύτερη κρυπτική μετάδοσή του για εκείνη την ημέρα, με τις κωδικές λέξεις «NZHTI» και «HOTEL» να προφέρονται για άγνωστους αποδέκτες «μακριά από τη μητέρα πατρίδα».

Μιλώντας στο Popular Mechanics το 2024, ο καθηγητής ηλεκτρονικής και ραδιομηχανικής στο City University του Λονδίνου, Ντέιβιντ Στάπλς, εκτίμησε: «Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το χρησιμοποιεί η ρωσική κυβέρνηση. Και αν το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, δεν θα είναι για ειρηνικούς σκοπούς».

Ο ίδιος θεωρεί πως ο σταθμός παραμένει ενεργός σε περίπτωση που ένας πυρηνικός πόλεμος προκαλέσει διακοπή εθνικών επικοινωνιών, ενώ λόγω της ισχύος του θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ως κανάλι εκτάκτου ανάγκης, προσθέτοντας: «Ίσως απλώς διατηρούν τη συχνότητα για την αεράμυνα ή κάποια άλλη μορφή άμυνας».

Ένα μυστήριο που επιμένει

Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» συνεχίζει να προκαλεί αμηχανία. Όταν ξεκίνησε η παρακολούθησή του το 1982, εξέπεμπε μια σειρά από μπιπ. Το 1992 μετατράπηκε σε συνεχές βουητό και τότε απέκτησε το παρατσούκλι «Ο Βουιστής». Από τότε εκπέμπει αδιάλειπτα, με μία μόνο εξαίρεση το 2010, όταν σίγησε για μία ημέρα.

Κατά καιρούς, ακούστηκαν αποσπάσματα από τη «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι, ήχοι από ανθρώπους που κινούνται μέσα σε δωμάτιο, αλλαγές τοποθεσίας, αλλά και μια απρόσμενη εκπομπή το 2020 με Γάλλους ομιλητές. Παρά τα αλλόκοτα αυτά περιστατικά, η πραγματική αποστολή του UVB-76 παραμένει άγνωστη. Και ίσως, όπως σχολιάζουν αρκετοί, να είναι καλύτερα έτσι.