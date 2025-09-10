Ο «Στόλος για τη Γάζα» καταγγέλλει νέα επίθεση με drone σε σκάφος της – Δείτε το βίντεο

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», δήλωσε η συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο «Στόλος για τη Γάζα» καταγγέλλει νέα επίθεση με drone σε σκάφος της – Δείτε το βίντεο
Η «Flotilla for Gaza» (Στόλος για τη Γάζα) ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης πως δεύτερο πλοίο του – το Alma –, υπό σημαία Βρετανίας, χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας πως υποπτεύεται ότι το πλήγμα έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

