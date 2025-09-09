Ο Στόλος για τη Γάζα καταγγέλλει επίθεση από drone ανοικτά της Τύνιδας - Διαψεύδει η Τυνησία

Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) -που θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια- ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι ένα από τα πλοία του χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από drone διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Οι διοργανωτές του στολίσκου, Global Sumud Flotilla (GSF), δήλωσαν ότι το πλοίο υπό πορτογαλική σημαία χτυπήθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι Σίντι μπου Σαίντ στην Τυνησία. Και οι έξι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς, πρόσθεσαν. Ένας εκπρόσωπος της εθνοφρουράς της Τυνησίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «δεν εντοπίστηκε drone» και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη την περασμένη εβδομάδα και έφτασε στην Τυνησία την Κυριακή.

Το GSF δήλωσε ότι το σκάφος του «Familia Madeira,» χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας και η πυρκαγιά κατέστρεψε το κύριο κατάστρωμα. Σε μια σειρά από βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο Instagram τους, εκπρόσωποι του GSF δήλωσαν ότι ένας «εμπρηστικός μηχανισμός» προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, την οποία το πλήρωμα κατάφερε να σβήσει.

Ο εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς της Τυνησίας δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Mosaique FM ότι οι αναφορές για επίθεση με drone στον στολίσκο «δεν έχουν καμία δόση αλήθειας», ανέφερε το Reuters. Πρόσθεσε ότι μια αρχική επιθεώρηση έδειξε ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του σκάφους.

Η ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και κάτοικος της Τυνησίας, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία εμφανίστηκε επίσης σε βίντεο που κοινοποίησε το GSF, δήλωσε ότι εάν μπορούσε να επαληθευτεί μια επίθεση, θα ήταν μια «επίθεσ κατά της Τυνησίας και της κυριαρχίας της Τυνησίας».

Σε μια ανάρτηση στο 'X', είπε ότι βρισκόταν στο λιμάνι Σίντι μπου Σαίντ και «προσπαθούσε να καταλάβει τα γεγονότα με τις τοπικές αρχές». Η Αλμπανέζε είχε επικρίνει έντονα τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και έχει υποστεί κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο - μια απόφαση που χαιρέτισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τις χαρακτήρισε ως «αυστηρό μέτρο κατά της ψευδούς εκστρατείας δυσφήμισης» κατά του Ισραήλ.

Οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι ο στόχος της αποστολής τους είναι να «σπάσουν την παράνομη πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ», αλλά αντιμετώπισαν αρκετές αποτυχίες. Τον Ιούνιο, ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβαν τους 12 ακτιβιστές που επέβαιναν, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Τούνμπεργκ.

Οι ισραηλινές αρχές συνόδευσαν τους ακτιβιστές στο λιμάνι του Ασντόντ πριν τους απελάσουν από τη χώρα. Οι ισραηλινές αρχές έχουν χαρακτηρίσει τις προσπάθειες αποστολής βοήθειας στη Γάζα ως διαφημιστικά κόλπα που δεν προσέφεραν καμία πραγματική ανθρωπιστική βοήθεια.

Έχουν επίσης υπάρξει προηγούμενες καταγγελίες για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πλοία βοήθειας με προορισμό τη Γάζα. Ο Στόλος της Ελευθερίας ισχυρίστηκε ότι το πλοίο του The Conscience χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Μάιο στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας.

Τον περασμένο μήνα, ένα υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ όργανο επιβεβαίωσε ότι υπήρχε λιμός στη Γάζα και ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ δήλωσε ότι ήταν άμεσο αποτέλεσμα της «συστηματικής παρεμπόδισης» της εισόδου βοήθειας στη Γάζα από το Ισραήλ.

Η έκθεση χαρακτηρίστηκε «κατάφωρο ψέμα» από το Ισραήλ, το οποίο αρνήθηκε ότι υπάρχει λιμός στην περιοχή. Τον Μάρτιο, εισήγαγε έναν σχεδόν τρίμηνο πλήρη αποκλεισμό των προμηθειών που εισέρχονταν στη Λωρίδα, με τον ισχυρισμό ότι τη βοήθεια παραλάμβανε η Χαμάς.

Άρχισε να επιτρέπει την επιστροφή περιορισμένης ποσότητας βοήθειας στην περιοχή μετά την αυξανόμενη διεθνή πίεση. Το Ισραήλ έκτοτε προσπάθησε να επιβάλει το δικό του σύστημα διανομής μέσω του αμφιλεγόμενου Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας, το οποίο έχει επικριθεί από οργανισμούς βοήθειας.

Το 2010, Ισραηλινοί κομάντος σκότωσαν 10 άτομα όταν επιβιβάστηκαν στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara, το οποίο ηγούνταν ενός στολίσκου βοήθειας προς τη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι. Τουλάχιστον 64.522 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς.

