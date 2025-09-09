Ο Στόλος για τη Γάζα καταγγέλλει επίθεση από drone ανοικτά της Τύνιδας - Διαψεύδει η Τυνησία

Οι τυνησιακές αρχές διέψευσαν τους ισχυρισμούς ότι ένα από τα πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, δέχθηκε επίθεση από drone.

Newsbomb

Ο Στόλος για τη Γάζα καταγγέλλει επίθεση από drone ανοικτά της Τύνιδας - Διαψεύδει η Τυνησία

Διαδηλωτής υποδέχεται το στόλο βοήθειας της Γάζας σε λιμάνι της Τυνησίας

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) -που θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια- ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι ένα από τα πλοία του χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από drone διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Οι διοργανωτές του στολίσκου, Global Sumud Flotilla (GSF), δήλωσαν ότι το πλοίο υπό πορτογαλική σημαία χτυπήθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι Σίντι μπου Σαίντ στην Τυνησία. Και οι έξι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς, πρόσθεσαν. Ένας εκπρόσωπος της εθνοφρουράς της Τυνησίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «δεν εντοπίστηκε drone» και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας απέπλευσε από τη Βαρκελώνη την περασμένη εβδομάδα και έφτασε στην Τυνησία την Κυριακή.

Το GSF δήλωσε ότι το σκάφος του «Familia Madeira,» χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας και η πυρκαγιά κατέστρεψε το κύριο κατάστρωμα. Σε μια σειρά από βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο Instagram τους, εκπρόσωποι του GSF δήλωσαν ότι ένας «εμπρηστικός μηχανισμός» προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, την οποία το πλήρωμα κατάφερε να σβήσει.

Ο εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς της Τυνησίας δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Mosaique FM ότι οι αναφορές για επίθεση με drone στον στολίσκο «δεν έχουν καμία δόση αλήθειας», ανέφερε το Reuters. Πρόσθεσε ότι μια αρχική επιθεώρηση έδειξε ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του σκάφους.

Η ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και κάτοικος της Τυνησίας, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία εμφανίστηκε επίσης σε βίντεο που κοινοποίησε το GSF, δήλωσε ότι εάν μπορούσε να επαληθευτεί μια επίθεση, θα ήταν μια «επίθεσ κατά της Τυνησίας και της κυριαρχίας της Τυνησίας».

Σε μια ανάρτηση στο 'X', είπε ότι βρισκόταν στο λιμάνι Σίντι μπου Σαίντ και «προσπαθούσε να καταλάβει τα γεγονότα με τις τοπικές αρχές». Η Αλμπανέζε είχε επικρίνει έντονα τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και έχει υποστεί κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο - μια απόφαση που χαιρέτισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τις χαρακτήρισε ως «αυστηρό μέτρο κατά της ψευδούς εκστρατείας δυσφήμισης» κατά του Ισραήλ.

Οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι ο στόχος της αποστολής τους είναι να «σπάσουν την παράνομη πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ», αλλά αντιμετώπισαν αρκετές αποτυχίες. Τον Ιούνιο, ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβαν τους 12 ακτιβιστές που επέβαιναν, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Τούνμπεργκ.

Οι ισραηλινές αρχές συνόδευσαν τους ακτιβιστές στο λιμάνι του Ασντόντ πριν τους απελάσουν από τη χώρα. Οι ισραηλινές αρχές έχουν χαρακτηρίσει τις προσπάθειες αποστολής βοήθειας στη Γάζα ως διαφημιστικά κόλπα που δεν προσέφεραν καμία πραγματική ανθρωπιστική βοήθεια.

Έχουν επίσης υπάρξει προηγούμενες καταγγελίες για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πλοία βοήθειας με προορισμό τη Γάζα. Ο Στόλος της Ελευθερίας ισχυρίστηκε ότι το πλοίο του The Conscience χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Μάιο στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας.

Τον περασμένο μήνα, ένα υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ όργανο επιβεβαίωσε ότι υπήρχε λιμός στη Γάζα και ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ δήλωσε ότι ήταν άμεσο αποτέλεσμα της «συστηματικής παρεμπόδισης» της εισόδου βοήθειας στη Γάζα από το Ισραήλ.

Η έκθεση χαρακτηρίστηκε «κατάφωρο ψέμα» από το Ισραήλ, το οποίο αρνήθηκε ότι υπάρχει λιμός στην περιοχή. Τον Μάρτιο, εισήγαγε έναν σχεδόν τρίμηνο πλήρη αποκλεισμό των προμηθειών που εισέρχονταν στη Λωρίδα, με τον ισχυρισμό ότι τη βοήθεια παραλάμβανε η Χαμάς.

Άρχισε να επιτρέπει την επιστροφή περιορισμένης ποσότητας βοήθειας στην περιοχή μετά την αυξανόμενη διεθνή πίεση. Το Ισραήλ έκτοτε προσπάθησε να επιβάλει το δικό του σύστημα διανομής μέσω του αμφιλεγόμενου Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας, το οποίο έχει επικριθεί από οργανισμούς βοήθειας.

Το 2010, Ισραηλινοί κομάντος σκότωσαν 10 άτομα όταν επιβιβάστηκαν στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara, το οποίο ηγούνταν ενός στολίσκου βοήθειας προς τη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι. Τουλάχιστον 64.522 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πύργου-Πατρών: ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: 25.000 στρατιώτες ανέπτυξε ο Μαδούρο στις ακτές και τα σύνορα της Βενεζουέλας

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαζί σας και στα δύσκολα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα έρχονται - Τι αλλάζει για ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια διαβίωσης και ΦΠΑ στις οικοδομές

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στην ιστορία της Γης

08:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης - Η κρίση χρέους και το αδιέξοδο του Μακρόν

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026 - Πότε καταργείται η προσωπική διαφορά

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά μπορεί να διαθέτει ατμόσφαιρα που στηρίζει ζωή

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξονυχιστικός έλεγχος στα νοσοκομεία μετά το νέο λάθος με μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

08:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικοί επανένωσαν ένα μικρό αγόρι με το αγαπημένο του λούτρινο ζωάκι - Είχε χαθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford βάζει φρένο στα σχέδια για ηλεκτρική Mustang

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διπλό τροχαίο στον Περιφερειακό - Δεν υπήρξαν τραυματίες

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο δήμαρχος Βηθλεέμ - Μαζί με τον Χάρη Δούκα θα επισκεφτούν τους αρχηγούς ΝΕΑΡ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης και ΚΚΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

07:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο

07:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα έρχονται - Τι αλλάζει για ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια διαβίωσης και ΦΠΑ στις οικοδομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ