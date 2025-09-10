Διώροφο προκάτ-σπίτι με βεράντα πουλήθηκε στην Amazon για 24.000€
Ένα διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι της SEQ πωλήθηκε στην Amazon έναντι 24.000€. Διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο.
Η συζήτηση γύρω από τις εναλλακτικές μορφές κατοικίας φουντώνει τα τελευταία χρόνια, καθώς η πρόσβαση στη στέγη γίνεται ολοένα και δυσκολότερη σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, οι υψηλές τιμές αγοράς και ενοικίασης και οι αυστηροί όροι των στεγαστικών δανείων οδηγούν ολοένα και περισσότερους πολίτες να αναζητούν λύσεις εκτός των παραδοσιακών τρόπων.
Μια από αυτές είναι τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
