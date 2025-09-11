Επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστικό των γιγαντιαίων «δολοφονικών κυμάτων»

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων απέδειξε ότι τα λεγόμενα «απάτητα κύματα» δεν είναι ένα μυστικιστικό φαινόμενο

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων απέδειξε ότι τα λεγόμενα «απάτητα κύματα» δεν είναι ένα μυστικιστικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα των φυσικών νόμων του ωκεανού.

Η ανάλυση χιλιάδων αρχείων κυμάτων από τη Βόρεια Θάλασσα έδειξε ότι αυτά τα εξαιρετικά υψηλά κύματα σχηματίζονται από έναν απλό συνδυασμό αρκετών φυσιολογικών διεργασιών.

Για πολλά χρόνια, οι ναυτικοί έλεγαν θρύλους για την ξαφνική εμφάνιση γιγαντιαίων κυμάτων, αλλά η επιστημονική επιβεβαίωση αυτού του φαινομένου έγινε μόλις το 1995, όταν ένα κύμα 24 μέτρων κάλυψε την πλατφόρμα πετρελαίου "Draupner".

Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Francesco Fedele του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Τζόρτζια ανέλυσε 27.500 ηχογραφήσεις που συλλέχθηκαν σε διάστημα 18 ετών. Τα αποτελέσματα διέψευσαν τη δημοφιλή θεωρία της «αστάθειας διαμόρφωσης» που πιστεύεται ότι ήταν η κύρια αιτία τέτοιων κυμάτων.

Πώς σχηματίζονται τα ακανόνιστα κύματα;

Αντί για σύνθετη αστάθεια, τα ακανόνιστα κύματα φαίνεται να σχηματίζονται από δύο απλές διεργασίες:

• Γραμμική εστίαση: Κύματα διαφορετικών ταχυτήτων και κατευθύνσεων συμπίπτουν στο χρόνο και τον χώρο, επικαλύπτοντας τα κύματα για να σχηματίσουν ένα μεγάλο κύμα.

• Μη γραμμικά φαινόμενα: Φυσική επιμήκυνση και τέντωμα του κύματος, καθιστώντας το 15-20% ψηλότερο και πιο απότομο.

Όταν αυτά τα δύο φαινόμενα συμπίπτουν, δημιουργείται ένα πραγματικά γιγάντιο κύμα. «Τα ακανόνιστα κύματα ακολουθούν τους φυσικούς νόμους του ωκεανού, αντί να τους παραβιάζουν», εξήγησε ο Φεντέλε.

Η ανακάλυψη έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυτιλίας και των υπεράκτιων πλατφορμών. Τώρα που οι επιστήμονες κατανοούν πώς σχηματίζονται τα ακανόνιστα κύματα, μπορούν να δημιουργήσουν πιο ακριβή μοντέλα πρόβλεψης. Ο Φεντέλε και η ομάδα του χρησιμοποιούν ήδη μηχανική μάθηση για να αναλύουν δεδομένα και να προβλέπουν τις συνθήκες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοια ακραία κύματα.

Διαβάστε επίσης