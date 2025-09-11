Ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο: Ποιος τον εκθρόνισε

O Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο ιδρυτής της Tesla βρίσκεται στην κορυφή των παγκόσμιων λιστών με τους πλουσιότερους ανθρώπους εδώ και αρκετά χρόνια, χάρη στην ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρονικών οχημάτων, την εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X και την εξασφάλιση επικερδών κυβερνητικών συμβάσεων με την εταιρεία του SpaceX.

