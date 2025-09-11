Χριστοδουλίδης: Σημαντικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους 5 Ελληνοκύπριους στα κατεχόμενα

Το ευρωκοινοβούλιο ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους – Συνάντηση Χριστοδουλίδη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Χριστοδουλίδης: Σημαντικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους 5 Ελληνοκύπριους στα κατεχόμενα
Με 597 ψήφους υπέρ, καμία κατά και πέντε αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα από τον Ιούλιο του 2025. Το ψήφισμα χαρακτηρίζει την κράτησή τους «παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη» και καλεί για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους. Παράλληλα, ζητά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν μέτρα πίεσης προς τις κατοχικές αρχές.

Οι πέντε είναι οι Αντώνης Λουκά, Ανδρέας Κυπριανού, Άννα Κυπριανού, Νίκη Γρηγορίου και Γρηγόρης Γρηγορίου, οι οποίοι συνελήφθησαν ενώ επισκέπτονταν τις περιουσίες τους στη Γαλάτεια. Οι κατοχικές αρχές προέβαλαν κατηγορίες για «παράνομη είσοδο», «παραβίαση ιδιωτικότητας» και «διατάραξη της ειρήνης», με αποφάσεις προσωποκράτησης από το «δικαστήριο» του Τρικώμου. Οι διαδικασίες συνεχίζονται, με μέρος των κατηγοριών να έχει ήδη αναπροσαρμοστεί.

Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε το ψήφισμα «ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη» και αποκάλυψε ότι αντήλλαξε μηνύματα με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία τόνισε το εύρος της στήριξης που έλαβε το κείμενο.

Ο Χριστοδουλίδης συνεχάρη τους Έλληνες και Κύπριους ευρωβουλευτές που ανέλαβαν την πρωτοβουλία και επεσήμανε τη σημασία να εκπέμπεται ενιαίο μήνυμα από Ελλάδα και Κύπρο σε διεθνές επίπεδο. «Από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι για θετικές εξελίξεις που να οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών», δήλωσε, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι επαφές των επόμενων ημερών θα αποδώσουν καρπούς στην τριμερή της Νέας Υόρκης.

Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ

Παράλληλα, ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει αύριο με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Όπως σημείωσε, η παρουσία της στην Κύπρο αποτελεί «θετική ένδειξη για την επανεκκίνηση της διαδικασίας» και επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση του Αντόνιο Γκουτέρες για πρόοδο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ τη Δευτέρα η Ολγκίν θα έχει επαφή με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Όλες οι διεργασίες κορυφώνονται ενόψει της τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου.

