Τίβερης όπως Σηκουάνας - Σε 5 χρόνια ελπίζει να υποδεχθεί κολυμβητές, αλλά δεν συμφωνούν όλοι

Εμπνευσμένος από το Παρίσι, ο Δήμαρχος της Ρώμης ελπίζει να καλωσορίσει ξανά τους κολυμβητές στον ποταμό Τίβερη μέσα σε πέντε χρόνια.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιαπωνία, ο Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι δήλωσε ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να μελετήσει τη σκοπιμότητα του έργου καθαρισμού.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι αυτός είναι ένας απολύτως εφικτός στόχος: μέσα σε πέντε χρόνια, θα μπορούμε να κολυμπάμε στον Τίβερη», δήλωσε ο Γκουαλτιέρι.

Ωστόσο, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και οι ειδικοί αντέδρασαν με σκεπτικισμό, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να μειωθεί η τρέχουσα ρύπανση σε αποδεκτό επίπεδο, ιδίως σε μια χώρα όπου τα δημόσια έργα μπορεί να έχουν εξαιρετικά μεγάλα χρονοδιαγράμματα.

Μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι Ρωμαίοι κολυμπούσαν τακτικά στο ποτάμι, αλλά η ρύπανση ώθησε τις αρχές σταδιακά να απαγορεύσουν το κολύμπι, με πρόστιμα που φτάνουν τις εκατοντάδες ευρώ, αν και επιβιώνει μια μακροχρόνια παράδοση της Πρωτοχρονιάς, κατά την οποία οι δύτες βουτούν από μια από τις γέφυρες της Ρώμης στα παγωμένα νερά.

Ο Γκουαλτιέρι έχει δηλώσει ότι επειδή τα ποσοστά ρύπανσης στον Τίβερη είναι χαμηλότερα από αυτά που είχαν καταγραφεί προηγουμένως στον Σηκουάνα, η ρωμαϊκή επιχείρηση, εάν προχωρήσει, θα είναι φθηνότερη από τον παριζιάνο προκάτοχό της, αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, ο ποταμός της ιταλικής πρωτεύουσας απέχει πολύ. Τον Απρίλιο, επιστήμονες από την αποστολή Tara Microplastics δημοσίευσαν ευρήματα σχετικά με τη ρύπανση των ευρωπαϊκών πλωτών οδών, τα οποία έδειξαν ότι ο Τίβερης είχε κατά μέσο όρο τρία μικροπλαστικά σωματίδια ανά κυβικό μέτρο. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τα περισσότερα από 20 σωματίδια ανά κυβικό μέτρο που καταγράφονται στον Γάγγη της Ινδίας, αλλά εξακολουθεί να μην είναι καθησυχαστικό.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πειστεί για την αναγέννηση του Τίβερη. «Ο δρόμος για να γίνει ο Τίβερης κατάλληλος για κολύμβηση σε πέντε χρόνια είναι κάθε άλλο παρά κατηφορικός. Προς το παρόν, παραμένει ένας μακρινός στόχος», έγραψε η Roma Today.

Στα τέλη Ιουλίου, όταν ο Γκουαλτιέρι έθεσε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να καταστεί ο ποταμός κατάλληλος για κολύμβηση, η εφημερίδα La Repubblica έγραψε: «Ένας Τίβερης κατάλληλος για κολύμβηση; Ένα μακρύ και δαπανηρό ταξίδι - αν ποτέ ξεκινήσει».