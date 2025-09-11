Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια
Το προεδρικό ζεύγος βρέθηκε στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο για τη μαύρη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου
Μία τρυφερή στιγμή ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια της τελετής για τη συμππλήρωση 24 ετων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, που συγκλόνισαν όλο τον κόσμο και αναμόρφωσαν την ασφάλεια των πτήσεων.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη συζυγό του Μελάνια, βρέθηκαν στο προαύλιο του Πενταγώνου και σε μία αιφνιδιαστική, όσο και ασυνήθιστη δημόσια κίνηση τρυφερότητας ο Ντόναλντ Τραμπ, σήκωσε το χέρι της συζύγου του, και το φίλησε...
H αντίδραση της Πρώτης Κυρίας σε αυτή την αναπάντεχη δημόσια χειρονομία του συζύγου της, μάλλον αμήχανη, τουλάχιστον όπως διακρίνεται στη φωτογραφία, καθώς φαινεται να χαμογελάει συγκρατημένα...