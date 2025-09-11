Το χειροφίλημα Τραμπ στην Πρώτη Κυρία - Η αντίδραση της Μελάνια

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φιλά το χέρι της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια τελετής στο προαύλιο του Πενταγώνου για τον εορτασμό της 24ης επετείου των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτοn

Μία τρυφερή στιγμή ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια της τελετής για τη συμππλήρωση 24 ετων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, που συγκλόνισαν όλο τον κόσμο και αναμόρφωσαν την ασφάλεια των πτήσεων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη συζυγό του Μελάνια, βρέθηκαν στο προαύλιο του Πενταγώνου και σε μία αιφνιδιαστική, όσο και ασυνήθιστη δημόσια κίνηση τρυφερότητας ο Ντόναλντ Τραμπ, σήκωσε το χέρι της συζύγου του, και το φίλησε...

H αντίδραση της Πρώτης Κυρίας σε αυτή την αναπάντεχη δημόσια χειρονομία του συζύγου της, μάλλον αμήχανη, τουλάχιστον όπως διακρίνεται στη φωτογραφία, καθώς φαινεται να χαμογελάει συγκρατημένα...