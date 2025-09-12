Γερμανία: Σερβιτόρος πήγε να σπάσει νέο ρεκόρ μεταφοράς μπύρας και τα έκανε… μούσκεμα – Δείτε βίντεο

Ο Γερμανός Όλιβερ Στρούεμπφελ έβαλε στο δίσκο σερβιρίσματος ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 31 μεγάλα ποτήρια μπύρας σε μία απόπειρα να καταρρίψει το δικό του ρεκόρ ταυτόχρονου σερβιρίσματος (κατάφερε να μεταφέρει 29 ποτήρια το 2017), ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μετά τα πρώτα πέντε μέτρα φεύγει το ένα ποτήρι και στη συνέχεια, γλιστρούν ακόμη μερικά λόγω και του γεγονότος ότι είχε χυθεί μπύρα στο πουκάμισο που φορούσε.

Τελικά, έφτασαν άθικτα στο τραπέζι συνολικά 17 ποτήρια.

Τα 31 ποτήρια με μπύρα ζύγιζαν περισσότερα από 70 κιλά.

Πριν από εννέα χρόνια, ο Στρούεμπφελ είχε γράψει ξανά ιστορία.

Στην πρώτη του προσπάθεια, κράτησε ένα δίσκο με 25 μπύρες διασχίζοντας επιτυχώς 40 μέτρα, μεταφέροντάς τες άθικτες. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν επίσης επιτυχής, κάτι που επιδίωκε από την αρχή με απόλυτη σιγουριά για το αποτέλεσμα.