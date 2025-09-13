Χαμάς: Ζωντανός ο επικεφαλής διαπραγματευτής - Επέζησε της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής και ανώτατος διοικητής της, Χαλίλ αλ-Χάτζα, επέζησε από τη στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, σύμφωνα με δήλωση που επικαλείται η εφημερίδα Filastin και άλλες πηγές του ένοπλου κινήματος.

Ο αλ-Χάτζα συμμετείχε στην κηδεία του γιου του Χαμάμ, ο οποίος σκοτώθηκε στη βομβιστική επίθεση, μαζί με άλλα πέντε άτομα, χαμηλόβαθμα μέλη της Χαμάς και έναν πράκτορα του Κατάρ.

Στην τελετή της κηδείας, που πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Κατάρ, παρευρέθηκε ο Εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι στην πρώτη σειρά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαμάς.

Ο Χαλίλ αλ-Χάτζα, που αναγνωρίζεται ευρέως ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή της Χαμάς εκτός Γάζας και βασικός παράγοντας στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, ήταν μέρος της αντιπροσωπείας που διαπραγματεύτηκε την εκεχειρία κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί της Τρίτης έπληξαν πολλά κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα του Κατάρ όπου διέμεναν μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, σύμφωνα με την ίδια την ένοπλη ομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε την ευθύνη για αυτό που χαρακτήρισε ως «βομβαρδισμό ακριβείας» εναντίον στόχων της «ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» στη Ντόχα.

Ο κύριος στόχος, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν η εξάλειψη ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε «εντελώς ανεξάρτητα» και χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν έφτασε στα μέλη της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, τα οποία δεν έπαθαν τίποτα.