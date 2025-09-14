Κίνα- ΗΠΑ: Σκιές στην πιθανότητα συνάντησης Τραμπ - Σιπινγκ

ΑΡΧΕΙΟ - Παραδοσιακές ρωσικές ξύλινες κούκλες που ονομάζονται Matryoshka και απεικονίζουν τον Πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping και τον Πρόεδρο Donald Trump σε κατάστημα με αναμνηστικά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, 21 Νοεμβρίου 2024.

Η Κίνα προσκάλεσε επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν σε αδιέξοδο γύρω από το εμπόριο και τη διακίνηση της φαιντανύλης. Το ενδεχόμενο συνάντησης κορυφής μοιάζει αβέβαιο, παρά τις επαφές υψηλού επιπέδου που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με Κινέζους αξιωματούχους, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πρόκειται να συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Παρά τις ελπίδες ότι θα ανοίξει ο δρόμος για μια επίσκεψη Τραμπ πριν από το φόρουμ APEC στη Νότια Κορέα (31 Οκτωβρίου), η πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Η φαιντανύλη ως βασικό «αγκάθι»

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η απουσία ουσιαστικών βημάτων στις συνομιλίες υπονομεύει τις πιθανότητες συνάντησης κορυφής. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πεκίνο να λάβει μέτρα κατά της εξαγωγής χημικών ουσιών για την παρασκευή φαιντανύλης, θέτοντας το ζήτημα ως προϋπόθεση για μείωση των δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ.

Η Κίνα από την πλευρά της εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει παράλληλη άρση δασμών. Η διαφωνία αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προετοιμασία της επίσκεψης.

Διχογνωμίες για τον τόπο της συνάντησης

Πρώην αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και αναλυτές διαφωνούν για το αν είναι πιθανότερη μια σύνοδος κορυφής στο Πεκίνο ή μια χαμηλότερου προφίλ συνάντηση στο APEC.

Η Σάρα Μπεράν, πρώην υπεύθυνη για την Κίνα στον Λευκό Οίκο, θεωρεί ότι γίνονται «σαφείς προετοιμασίες», αλλά παραμένει ασαφές πού θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Ο Ράιαν Χας του Brookings εκτιμά ότι οι πιθανότητες συνόδου στο Πεκίνο εξασθενούν, ενώ υπάρχει «ισχυρή λογική» για επαφή στο APEC.

Αντίθετα, ο Ντένις Ουάιλντερ, επίσης πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, θεωρεί πιο πιθανό ο Τραμπ να προτιμήσει το Πεκίνο, ώστε να ισορροπήσει τη θεαματική υποδοχή που επιφυλάχθηκε πρόσφατα σε Πούτιν και Κιμ.

Νέες εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Οι δηλώσεις του Τραμπ για επιβολή κυρώσεων 50-100% στην Κίνα μέσω ΝΑΤΟ, οι εκκλήσεις για δασμούς 100% από την Ε.Ε. και η απόφαση της Ουάσιγκτον να θέσει κινεζικούς ομίλους σε «μαύρη λίστα» επιτείνουν το κλίμα καχυποψίας. Από την πλευρά της, η Κίνα απάντησε με έρευνα αντιντάμπινγκ σε αμερικανικά τσιπ, κίνηση που η κρατική εφημερίδα Global Times συνέδεσε άμεσα με τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Παρά τις πιέσεις, η κινεζική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να φιλοξενήσει τον Τραμπ χωρίς πρόσθετους όρους. Αξιωματούχοι σημειώνουν ότι το Πεκίνο μπορεί να οργανώσει σύνοδο μέσα σε λίγες ημέρες, ακόμη και αν η απόφαση ληφθεί την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τον Έβαν Μεντέιρος του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, η τελική επιλογή θα είναι «μια πολύ δύσκολη απόφαση», που θα εξαρτηθεί από το πώς θα ισορροπήσει ο Τραμπ την ανάγκη για χειροπιαστά αποτελέσματα με την επιθυμία του να τιμηθεί από το Πεκίνο.

