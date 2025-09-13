Η Κίνα εγκαινιάζει τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δείτε το βίντεο

Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο αναμένεται να εγκαινιαστεί αυτόν τον μήνα στην Κίνα. Ο λόγος για την γέφυρα Χουατζιάνγκ, η οποία βρίσκεται 624 μέτρα πάνω από το έδαφος, σχεδόν διπλάσιο από το ύψος του Πύργου του Άιφελ, αναμένεται να αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων της επαρχίας Γκουιτζόου.

Συγκεκριμένα, το έργο αυτό ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της ίδιας της Κίνας με τη γέφυρα Μπεϊπάντζιάνγκ, που φτάνει τα 565 μέτρα. Η νέα γέφυρα εκτείνεται σε μήκος 2.892 μέτρων και περνά πάνω από μία χαράδρα, που οι ντόπιοι ονομάζουν «η ρωγμή της γης».

Από δύο ώρες... δύο λεπτά

Η ολοκλήρωση της γέφυρας αναμένεται να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού κατά μήκος του ποταμού Beipan - μεταξύ των κομητειών Guanling και Zhenfeng- οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκους, από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή από το 2022, πέρασε με επιτυχία μια πενθήμερη δοκιμή φορτίου στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Διαφανής ανελκυστήρας

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της γέφυρας είναι ο διαφανής ανελκυστήρας ύψους 700 ποδιών, που θα προσφέρει στους επισκέπτες μοναδική θέα στην περιοχή. Η γέφυρα περιλαμβάνει επίσης ένα γυάλινο μονοπάτι μήκους μισού μιλίου για πεζούς.

Παρά την τεχνολογική και κατασκευαστική πρόοδο, η Κίνα αντιμετωπίζει και προκλήσεις με την ασφάλεια. Στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί δυστυχήματα σε έργα υποδομής, με πρόσφατο παράδειγμα την κατάρρευση γέφυρας στην επαρχία Κινγκχάι, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 12 εργατών.