Η λάμπα – φάντασμα που ξεχωρίζει σε πολυσύχναστο δρόμο της Πολωνίας

Στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, μία… λάμπα στον δρόμο κατάφερε να γίνει viral όχι για την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική της, αλλά εξαιτίας της επαφής με τη φύση.

Πυκνά χόρτα τύλιξαν τον στύλο καλύπτοντάς τον σχεδόν ολόκληρο και δίνοντας τη μορφή ενός γιγάντιου τέρατος. Την ημέρα θυμίζει μυστηριώδη φιγούρα με μακριά μαλλιά, ενώ τη νύχτα, το φως που διαπερνά τα κλαδιά, δημιουργεί την αίσθηση πως δύο φωτεινά μάτια κοιτούν τους περαστικούς.

Οι εικόνες της απόκοσμης λάμπας έκαναν μέσα σε λίγες ώρες τον «γύρο» του διαδικτύου. Τα αναρριχώμενα φυτά που την τυλίγουν, θυμίζουν τα δέντρα από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ενώ το φως που ξεπροβάλλει τη νύχτα, παραπέμπει σε σκοτεινά πλάσματα του «Λαβύρινθου του Πάνα» με τα απόκοσμα μάτια τους. Ορισμένοι μάλιστα τη συνδέουν με το αλλόκοτο περιβάλλον του Stranger Things, όπου οι σκιές παίρνουν μορφή και η καθημερινότητα τις μετατέπουν σε ζωντανό εφιάλτη.