Τα χταπόδια εμπνέουν τη ρομποτική: Τα «έξυπνα» πλοκάμια τους έχουν διαφορετική «αποστολή»

Οκτώ βραχίονες, εννέα εγκέφαλοι και χιλιάδες βεντούζες. Το χταπόδι εκπλήσσει τους επιστήμονες με ιδιότητες που θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη ρομπότ.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Scientific Reports" αποκαλύπτει ότι τα χταπόδια δεν χρησιμοποιούν τους οκτώ βραχίονές τους με τον ίδιο τρόπο και δείχνουν προτίμηση σε συγκεκριμένους απ' αυτούς για ορισμένες δραστηριότητες. Η έρευνα, με επικεφαλής τη θαλάσσια βιολόγο Τσέλσι Μπένις του πανεπιστημίου της Φλόριντα, υποδεικνύει ότι τα μπροστινά πλοκάμια χρησιμοποιούνται συχνότερα για εξερεύνηση, ενώ τα πίσω για κίνηση.

Συγκεκριμένα, τα ζώα χρησιμοποίησαν τους τέσσερις μπροστινούς βραχίονες στο 64% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, ενώ τους πίσω μόνο στο 36%. Δύο συγκεκριμένα πρότυπα κίνησης εκτελούνταν ιδιαίτερα συχνά με τα πίσω πλοκάμια: το «ρολάρισμα», όπου ένας βραχίονας γλιστρά κάτω από το σώμα σαν ιμάντας μεταφοράς, και το «περπάτημα με ξυλοπόδαρα», όπου ένας βραχίονας τεντώνεται κάθετα προς τα κάτω για να ανασηκώσει το σώμα.

Για τη μελέτη, η ομάδα ανέλυσε 25 βίντεο από χταπόδια στη φύση, που είχαν κινηματογραφηθεί μεταξύ 2007 και 2015 στον Ατλαντικό και την Καραϊβική. Εξετάστηκαν το κοινό χταπόδι (Octopus vulgaris) και τα συγγενικά είδη Octopus insularis και Octopus americanus. Συνολικά, αναλύθηκαν 15 διαφορετικές συμπεριφορές και 12 ξεχωριστές κινήσεις των βραχιόνων, όπως το τέντωμα.

Η τεχνολογία επωφελείται από την έρευνα

Τα αποτελέσματα αυτά είναι από τα πρώτα που αποδεικνύουν την εξειδικευμένη χρήση των μεμονωμένων βραχιόνων στα χταπόδια. Παρόμοιες συμπεριφορές είναι γνωστές μέχρι σήμερα κυρίως σε πρωτεύοντα, τρωκτικά και ψάρια.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα νέα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για την τεχνολογία. Η βελτίωση των ρομποτικών βραχιόνων, που κινούνται με βάση το πρότυπο των πλοκαμιών του χταποδιού, θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτές τις λεπτομερείς αναλύσεις, καθιστώντας τα πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

