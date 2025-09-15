Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

To περιστατικό έθεσε για άλλη μια φορά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του ακραίου αθλήματος του base jumping

Ο Ιταλός base jumper Άρμιν Σμίντερ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός ακραίου άλματος από την κορυφή των Άλπεων στην Ελβετία.

Ο 28χρονος αθλητής, ο οποίος απολάμβανε μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές ενεργητικής αναψυχής, μετέδιδε το άλμα του ζωντανά στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει η Mirror.

Η τραγωδία συνέβη στον δήμο του Κάντερστεγκ, όπου ο Σμίντερ ανέβηκε στην κορυφή του βουνού και προετοιμάστηκε προσεκτικά για το άλμα. Το βίντεο που έχει διατηρηθεί στην ηχογράφηση τον δείχνει να ελέγχει τον εξοπλισμό του, να φοράει το κράνος και τα γυαλιά ηλίου του. Αφού είδε πανοραμικά την άβυσσο, ο άνδρας χαιρέτισε τους θεατές, έβαλε την κάμερα στην τσέπη του και έκανε το μοιραίο άλμα.

Η μετάδοση διήρκεσε περίπου τρία λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων οι τηλεθεατές άκουσαν τους ήχους της πτήσης, η οποία ξαφνικά σταμάτησε μετά από 25 δευτερόλεπτα. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι συγγενείς υποψιάστηκαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι υπηρεσίες διάσωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αθλητή, ένα περιστατικό που έθεσε για άλλη μια φορά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του ακραίου αθλήματος του base jumping.