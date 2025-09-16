Η στοιχειωμένη ιστορία πίσω από την πινακίδα του Χόλιγουντ - Ο θρύλος του φαντάσματος

Η εμβληματική και πιο διάσημη πινακίδα στον κόσμο, σύμβολο της Μέκκας του κινηματογράφου, τοποθετήθηκε στο στο Mount Lee του Λος Άντζελες στις 13 Ιουλίου 1923 στο Mount Lee και το κόστος της, αστρονομικό για την εποχή, ανήλθε σε 21.000 δολάρια.

«Νονός» του αρχικού ονόματος «Hollywoodland» αντί του σημερινού «Hollywood» ο κατασκευαστής ακινήτων H.J. Whitley για τη γη που ήθελε να πουλήσει.

Το κάθε γράμμα είχε ύψος 13,7 μέτρα και η λέξη που σχημάτιζαν εκτεινόταν για περισσότερα από εκατό μέτρα. Έλαμπε με το φως τεσσάρων χιλιάδων μικρών λαμπτήρων, για τη συντήρηση των οποίων κάθε γράμμα είχε μια σκάλα στο πίσω μέρος. Ένα από αυτά θα ήταν αυτό που θα χρησιμοποιούσε η Millicent Enwits για να σκαρφαλώσει σε έναν ουρανό που δεν θα την μετρούσε πλέον ανάμεσα στα αστέρια του και θα πηδούσε στον θάνατο το 1932.

Η Millicent Peg Entwistle Χ/twitter

Τη νύχτα της 16ης Σεπτεμβρίου 1932, η νεαρή ανερχόμενη σταρ Millicent Peg Entwistle ανέβηκε στην κορυφή του γράμματος «H» και ρίχτηκε στο κενό. Λίγο αργότερα, άρχισε να διαδίδεται μια φήμη για το φάντασμα μιας γυναίκας ντυμένης με ρούχα από εκείνη την εποχή που τον επισκέπτεται κάθε βράδυ και που οι κάμερες ασφαλείας δεν μπορούν να καταγράψουν

Όταν η Millicent "Peg" Entwistle έφτασε στο Λος Άντζελες, οι ταινίες ήχου ήταν στα σπάργανα και η καριέρα της ως ηθοποιός του κινηματογράφου, επίσης την αυγή, φαινόταν πολλά υποσχόμενη. Ήταν 22 ετών, μόλις είχε θριαμβεύσει στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ με ένα έργο του Ίψεν και μόλις είχε υπογράψει συμβόλαιο για να συμμετάσχει στην πρώτη «ομιλούσα» ταινία ενός από τα πιο διάσημα στούντιο του.

Συμβαίνει όμως συχνά τα χρυσά όνειρα να μετατρέπονται σε εφιάλτες και αυτό είχε συμβεί στην Πεγκ δύο χρόνια αργότερα, πιο συγκεκριμένα τη νύχτα της 16ης Σεπτεμβρίου 1932, όταν ανέβηκε στον λόφο όπου έλαμπε η πινακίδα . Όταν έφτασε στο γράμμα Η, δίπλωσε το παλτό της και το άφησε στο έδαφος, δίπλα στο πορτοφόλι της.

Το επόμενο πρωί, ένας περιπατητής βρήκε το πορτοφόλι και το παλτό και τα πήγε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Όταν μια περιπολία πήγε στο σημείο, βρήκε το σώμα της Πεγκ λίγα μέτρα πιο κάτω. Καθώς δεν υπήρχε έγγραφο που να ταυτοποιεί τη νεκρή γυναίκα ανάμεσα στα υπάρχοντα, αποφάσισαν να δημοσιεύσουν ένα σημείωμα που βρήκαν στο πορτοφόλι. Ήταν, χωρίς αμφιβολία, το αποχαιρετιστήριο γράμμα μιας αυτοκτονικής γυναίκας. «Φοβάμαι, είμαι δειλή. Λυπάμαι για όλα. Αν το είχα κάνει αυτό εδώ και πολύ καιρό, θα είχα αποφύγει πολύ πόνο», έλεγε και υπογράφηκε με δύο αρχικά: «PE».

Είχε απολυθεί, μόλις ολοκλήρωσε τις τελευταίες σκηνές στην ταινία Οι Δεκατρείς Γυναίκες, ένα ψυχολογικό θρίλερ που προοριζόταν για επιτυχία, καθώς το στούντιο, εξαιτίας και της κακής σχέσης της με τον σκηνοθέτη, έλυσε το συμβόλαιό της, βάζοντας τέλος στα όνειρά της.

Thirteen Women rewatches always make me sad because I always afterward dwell on the tragic end of Millicent Lilian "Peg" Entwistle (2/5/1908 - 9/16/1932).



Here's a Link to the biopic:



HOLLYWOOD GIRL: THE PEG ENTWISTLE STORY (2017)



. pic.twitter.com/92WKjnQCu2 — ?????????? (@Wahrhaftig) December 13, 2023

Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να αναγνωρίσουν το πεσμένο σώμα στο γράμμα "H". Μόνο την επόμενη μέρα, όταν ο θείος της Χάρολντ διάβασε τα νέα για ένα άγνωστο κορίτσι που είχε αυτοκτονήσει και είχε αφήσει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα υπογεγραμμένο με τα αρχικά Π και Ε, υποψιάστηκε ότι μπορεί να ήταν η ανιψιά του, την οποία είχε παρατηρήσει ως καταθλιπτική εδώ και αρκετό καιρό. Οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν όταν πήγε στο νεκροτομείο και αναγνώρισε τη σορό της.

Ο θρύλος του φαντάσματος

Λίγο μετά την αυτοκτονία της Peg, άρχισε να κυκλοφορεί ο θρύλος του φαντάσματος της γυναίκας που στοίχειωνε την πινακίδα τη νύχτα. Ένας θρύλος που αυξήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '40, όταν το γράμμα «H» – το ίδιο από το οποίο είχε πηδήξει η Peg – κατέρρευσε. Τις επόμενες δεκαετίες, η πινακίδα του Χόλιγουντ, έχασε το γράμμα «Ο», βανδαλίστηκε και ξανακατασκευάστηκε μέχρι που έμεινε η τελική της εκδοχή, η οποία εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 1978.

Το μόνο πράγμα που δεν άλλαξε ο χρόνος ήταν ο θρύλος του φαντάσματος της Peg Entwistle. Κάθε τόσο, κάποιος ισχυρίζεται ότι έχει δει μια νεαρή γυναίκα ντυμένη με ρούχα από τη δεκαετία του '30 που στοιχειώνει την πινακίδα και εξαφανίζεται όταν την πλησιάσουν.

Εάν ο θρύλος έχει κάποια αλήθεια, είναι αδύνατο να επαληθευτεί, αλλά υπάρχει ένα σίγουρο και τεκμηριωμένο γεγονός: οι φρουροί που φρουρούν την πινακίδα με κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ανιχνευτές κίνησης για να αποτρέψουν τον βανδαλισμό της από καιρό σε καιρό πρέπει να πάνε στο μέρος γιατί ηχούν οι συναγερμοί που προειδοποιούν για την παρουσία εισβολέα. Τίποτα δεν φαίνεται στις κάμερες κλειστού κυκλώματος και οι φρουροί δεν βρίσκουν ποτέ κανέναν, αλλά λένε ότι κάθε φορά που πηγαίνουν τους υποδέχεται ένα διαπεραστικό άρωμα γαρδένιας, το ίδιο που χρησιμοποιούσε η Πεγκ.

Η ιστορία του φαντάσματος έχει ακόμα μια άλλη ανατροπή. Σύμφωνα με τον μοναδικό βιογράφο της Millicent Entwistle, όταν επέστρεψε στο σπίτι απαρηγόρητος, ο θείος της βρήκε ένα γράμμα που απευθυνόταν στην Πεγκ.

Ο φάκελος είχε το επιστολόχαρτο της εταιρείας Beverly Hills Playhouse και μια προσφορά εργασίας: τον κύριο ρόλο σε μια ταινία όπου η πρωταγωνίστρια ήταν μια νεαρή ηθοποιός που τρελάθηκε και κατέληξε να αυτοκτονήσει.

