Βουλγαρία: Κατέστρεψε drone στη Μαύρη Θάλασσα

Το Βουλγαρικό Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσε με επιτυχία αποστολή για τον εντοπισμό και την καταστροφή μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η επιχείρηση διεξήχθη ανατολικά της Βάρνας, με ναυτικές ομάδες να εγγυώνται την ασφάλεια στη θάλασσα καθόλη τη διάρκεια της αποστολής.

Στις 15 Σεπτεμβρίου το Βουλγαρικό Πολεμικό Ναυτικό, καθώς εργαζόταν με συμμαχικές δυνάμεις και μέσα, εντόπισε ένα κατεστραμμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιφανείας περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της Βάρνας στη Μαύρη Θάλασσα. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναγνώρισης του αντικειμένου, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε στις 16 Σεπτεμβρίου χωρίς να παρατηρηθεί δευτερεύουσα έκρηξη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλοία του Βουλγαρικού Πολεμικού Ναυτικού και ένα ελικόπτερο, ενώ ελήφθησαν όλα τα μέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Βουλγαρίας έδωσε άδεια για τη διεξαγωγή επιχείρησης αναγνώρισης, καταστροφής και για την εγγύηση της ασφάλειας στη θάλασσα με τη χρήση των απαραίτητων μέσων.

