Η Ε3 πιέζει το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Τεχεράνης»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας έστειλαν σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, απαιτούν «συγκεκριμένα» βήματα στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, διαφορετικά οι ευρωπαϊκές κυρώσεις θα επανέλθουν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ, Ιβέτ Κούπερ και Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό υφυπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βερολίνου, «η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν», με τις τρεις χώρες να επαναλαμβάνουν την πρόταση παράτασης της προθεσμίας που είχε κατατεθεί εδώ και δύο μήνες.

Η γαλλική διπλωματία τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα και να επανεκκινήσει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Η συμφωνία της 9ης Σεπτεμβρίου Ιράν–ΔΟΑΕ δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε επιθεωρήσεις, καθώς η Τεχεράνη επιτρέπει πρόσβαση μόνο κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναζητήσει «μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση», ζητώντας από τις ευρωπαϊκές χώρες «υπεύθυνη και ανεξάρτητη προσέγγιση» και εμμέσως καλώντας τες να μην επηρεάζονται από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Εκτός από την επανέναρξη των επιθεωρήσεων, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρίσι πιέζουν το Ιράν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες που ξεκίνησαν τον Απρίλιο έχουν παγώσει μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις του Ιουνίου. Ωστόσο, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, καθώς η Τεχεράνη έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση για περιορισμούς στο βαλλιστικό της πρόγραμμα, αίτημα που αποτελεί πάγια θέση των ΗΠΑ.