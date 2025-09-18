Brad Everett: Πέθανε ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy πέθανε σε τροχαίο

Ο ηθοποιός και φωτογράφος, Brad Everett Young, έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο στο Λος Άντζελες.

Ο εκπρόσωπος του 46χρονου, Πολ Κρίστενσεν, δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Το πάθος του Μπραντ τόσο για τις τέχνες όσο και για τους ανθρώπους πίσω από αυτές ήταν απαράμιλλο».

Ο 46χρονος πέθανε μετά το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο 134. Το όχημα του ηθοποιού χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα προς τον δρόμο, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο θάνατος του ηθοποιού ήταν ακαριαίος ενώ ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Γιανγκ είχε παίξει στις σειρές Grey's Anatomy, Boy Meets World και Charlie's Angels, αλλά αργότερα έγινε γνωστός ως φωτογράφος στο κόκκινο χαλί.

Ως φωτογράφος, το χαρτοφυλάκιό του περιλάμβανε φωτογραφίες για τα περιοδικά The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People και Variety.