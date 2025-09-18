Η θεωρία των «μεθυσμένων πιθήκων» - Οι χιμπατζήδες πίνουν μια μπίρα την ημέρα σε ώριμα φρούτα

Ένας χιμπατζής ρουφάει ένα παγάκι φρούτων, στο Bioparco di Roma, στη Ρώμη. Οι θηροφύλακες δίνουν συχνά στα ζώα παγάκια με φρούτα ή κρέας τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες

Οι χιμπατζήδες στο φυσικό περιβάλλον τους πίνουν το ισοδύναμο μισού λίτρου μπύρας κάθε μέρα χάρη στη μεγάλη ποσότητα ώριμων φρούτων που καταναλώνουν, διαπιστώνει μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Advances.

Η ερευνητική ομάδα μέτρησε την ποσότητα αιθανόλης, ή καθαρής αλκοόλης, σε φρούτα όπως τα σύκα και τα δαμάσκηνα που καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες από άγριους χιμπατζήδες στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Ουγκάντα.

Με βάση την ποσότητα φρούτων που τρώνε συνήθως, οι χιμπατζήδες κατανάλωναν περίπου 14 γραμμάρια αιθανόλης - που ισοδυναμεί με μισό λίτρο αλκοολούχας μπίρας.

Ενώ τα μεμονωμένα φρούτα περιείχαν λιγότερο από 0,5% αλκοόλ, η ημερήσια πρόσληψη των χιμπατζήδων αυξανόταν καθώς καταβρόχθιζαν τον πολτό του ώριμου φρούτου.

«Οι χιμπατζήδες τρώνε 5 έως 10% του σωματικού τους βάρους την ημέρα σε ώριμα φρούτα, επομένως ακόμη και χαμηλές συγκεντρώσεις αποδίδουν υψηλή ημερήσια συνολική ποσότητα αλκοόλ, μια σημαντική δόση», δήλωσε ο καθηγητής Ρόμπερτ Ντάντλεϊ, στο UC Berkeley.

Ο Ντάντλεϊ πιστεύει ότι η κατανάλωση αλκοόλ από τους χιμπατζήδες στην άγρια ​​φύση υποστηρίζει την υπόθεσή του για τον «μεθυσμένο πίθηκο», σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη τάση για ποτό έχει τις ρίζες της στην ανάγκη των πρωτευόντων προγόνων μας για πλούσια σε ενέργεια, ώριμα, ζυμωμένα φρούτα.

Η ανθρώπινη έλξη για το αλκοόλ πιθανότατα προέκυψε από αυτή την «διατροφική κληρονομιά», είπε ο Αλεξέι Μάρο, ερευνητής της μελέτης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ.

Αν και οι χιμπατζήδες καταβροχθίζουν εντυπωσιακές ποσότητες φρούτων που έχουν υποστεί ζύμωση, καταναλώνοντας περίπου 4,5 κιλά την ημέρα, δεν παρουσιάζουν εμφανή σημάδια μέθης.

Όσον αφορά στους ανθρώπους, το NHS συνιστά να μην καταναλώνουν περισσότερες από 14 μονάδες την εβδομάδα , όπου μια μονάδα αντιστοιχεί σε 8 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ, για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει υγιές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ.