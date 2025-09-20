Τι θα συνέβαινε στο ανθρώπινο σώμα από μία πυρηνική έκρηξη – Τρομακτική προσομοίωση

Ενόσω μαίνονται αρκετά μέτωπα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, οι πολίτες αναρωτιούνται εάν θα κατάφερναν να επιζήσουν στο ενδεχόμενο έναρξης πυρηνικού πολέμου.

Αυτό ίσως και να ήταν εφικτό, όμως, σίγουρα δεν θα ήταν η ιδανικότερη συνθήκη για να συνεχίσει να ζει κάποιος. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν ζώνες καταστροφής με διαφορετικά επίπεδα ζημιών – τραυματισμών, όταν η συζήτηση αφορά πιθανό πυρηνικό χτύπημα.

Οι Ζώνες 1 – 6 και οι επιπτώσεις τους

Οι λεγόμενες Ζώνες 1 – 6 έχουν διαφορετικές συνέπειες στο ανθρώπινο σώμα καθώς η απόσταση φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Προσομοίωση στο YouTube ανέλυσε λεπτομερώς όλες τις ζώνες, με το βίντεο να περιγράφει λεπτομερώς τις συνέπειες.

Ας αρχίσουμε με τη Ζώνη 1, την πιο μακρινή από την έκρηξη που υπολογίζεται στα 3,27 χιλιόμετρα από το σημείο πρόσκρουσης. Σε αυτό το σημείο, το Atomic Marvel ανέφερε ότι θα προκληθούν «ελαφριές ζημιές από το ωστικό κύμα», που περιλαμβάνουν μόνιμη τύφλωση και καμένο αμφιβληστροειδή, θερμική ακτινοβολία (εγκαύματα 2ου βαθμού), και προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

Η Ζώνη 2 είναι το σημείο που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο σοβαρά. Μόλις 1,27 χιλιόμετρα μακριά από την έκρηξη, το ανθρώπινο σώμα θα υποστεί ζημιές, όπως εγκαύματα 3ου βαθμού, ρήξη τυμπάνου και διάσειση.

Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει γυρισμός. Η Ζώνη 3 υπολογίζεται στα 600 μέτρα από την έκρηξη και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το πεδίο, απλώς δεν πρόκειται να επιβιώσουν.

Τι θα πάθουν;

Εγκαύματα 4 ου βαθμού

βαθμού Τραυματική εγκεφαλική βλάβη

Κατάρρευση πνευμόνων και βρόγχων

Εμβολή αερίων στις αρτηρίες

Θλάση πνεύμονα

Αιμόπτυση

Αιμοθώρακας

Γαστρεντερική αιμορραγία / διάτρηση / οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία

Η Ζώνη 4 υπολογίζεται μεταξύ 200 και 350 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που έχει να κάνει κάποιος, είναι να κλείσει τα μάτια και να αποδεχθεί τη μοίρα του. Ποια είναι αυτή; Η αποτέφρωση. Το ίδιο ισχύει και για τη Ζώνη 5 και τη Ζώνη 6.