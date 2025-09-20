Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Έτσι μπορεί το ΝΑΤΟ να χάσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε 5 ημέρες - Πώς η Δύση θα φτάσει σε ένα αιματηρό τέλος στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο: Ξεκινά με μια διακοπή ρεύματος. Χιλιάδες ρουκέτες διαπερνούν τον ουρανό. Στη συνέχεια, η Κίνα μπαίνει στη μάχη 

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Μέλη της αστυνομικής δύναμης του Κοσσυφοπεδίου παρελαύνουν σε στρατιωτική παρέλαση κατά τη διάρκεια τελετής για την 25η επέτειο της εισόδου των δυνάμεων KFOR υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, μια καθοριστική στιγμή που έθεσε τέλος σε έναν καταστροφικό πόλεμο, στην πρωτεύουσα Πρίστινα του Κοσσυφοπεδίου, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024.

Ο πρώην υποδοιοικητής της Μεγάλης Βρετανίας Sir Richard Shirreff, πρώην αναπληρωτής ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, είναι ένας έμπειρος αξιωματικός, με ιδιαίτερη γνώση της Μόσχας και του ανατολικού μετώπου της Συμμαχίας.

Χθες, σε ένα μακροσκελές άρθρο στην Daily Mail, εξήγησε και σκιαγράφησε πώς η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ στο άμεσο μέλλον, με καθορισμένες κινήσεις και χρονοδιαγράμματα, σε ένα αποκαλυπτικό σενάριο.

Όπως αναφέρει στο άρθρο του, είναι το σενάριο που φοβούνται όλοι οι στρατιωτικοί στρατηγοί στην Ευρώπη, αλλά δεν τολμούσαν να εκφράσουν – μέχρι που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το διατύπωσε ξεκάθαρα. «Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Δύσης στους New York Times.

Σύμφωνα με τον Sir Richard, η Δύση θα μπορούσε να «χάσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Και μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, η παγκόσμια τάξη θα είχε ριζικά ανατραπεί.

Ο Shirreff προβλέπει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει την επίθεση κατόπιν συνεννόησης με την Κίνα, μόλις το Πεκίνο αποφασίσει να καταλάβει την Ταϊβάν, «ώστε να απασχολήσει τη Δύση». Αυτός ο υποδεέστερος ρόλος πιθανόν να μην αρέσει στον Πούτιν, σημειώνει ο στρατηγός. Αλλά δεδομένου ότι ο Ρώσος ηγέτης ίσως χρειαστεί σύντομα τεράστιους οικονομικούς και στρατιωτικούς πόρους για να παραμείνει στην εξουσία, μετά από τριάμισι χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, «μπορεί να αποφασίσει να παίξει το παιχνίδι της Κίνας και να αποκαλύψει όλες τις αδυναμίες της Ευρώπης».

Ο Shirreff τοποθετεί την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά του ΝΑΤΟ στις 3 Νοεμβρίου 2025, στις 2 το μεσημέρι ώρα Λιθουανίας. Δεν υπάρχει καμία πραγματική ένδειξη ότι θα γίνει κάτι τέτοιο εκείνη τη μέρα – είναι καθαρά ενδεικτικό για να εξηγήσει τη δυναμική και τις πιθανές εξελίξεις.

Ο πρώην υποδιοικητής της Συμμαχίας, Sir Richard Shirreff, σκιαγράφησε ένα αποκαλυπτικό σενάριο. Σε αυτό, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση στην Ευρώπη σε συμφωνία με την Κίνα, οδηγώντας σε ήττα του Δυτικού κόσμου και σε βαθιά αναστάτωση της παγκόσμιας τάξης.

Ημέρα 1 – Μαύροι ουρανοί πάνω από τις Βαλτικές χώρες

Η Βίλνιους και το υπόλοιπο της Λιθουανίας πλήττονται από μαζικά μπλακ άουτ, που εξαπλώνονται και στην Εσθονία και τη Λετονία, λόγω ενός ιού “malware” στο ηλεκτρικό δίκτυο. «Τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία παραλύουν. Σύντομα ξεσπά πανικός, καθώς Ρώσοι πράκτορες και υποστηρικτές (που εισήλθαν από τη Λευκορωσία) προκαλούν εξεγέρσεις, λεηλασίες και επιθέσεις, οδηγώντας σε επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας», γράφει ο στρατηγός.

Ημέρα 2 – Στρατιωτικός συναγερμός

Τα μπλακ άουτ εξαπλώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι δυτικοί ηγέτες καλούν σε ψυχραιμία. Αλλά στις 4 Νοεμβρίου, στις 7 το πρωί, ο Πούτιν ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις της Ρωσίας στο Καλίνινγκραντ βρίσκονται σε «ύψιστη ετοιμότητα» και αρχίζει να συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα με τη Λιθουανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον Πούτιν, αλλά εκείνος δεν απαντά. Από το Καλίνινγκραντ πυροβολούν προς τη Λιθουανία, η οποία απαντά και συλλαμβάνει φιλορώσους μαχητές. Τότε ο Πούτιν προχωρά στην κατάληψη του διαδρόμου του Σουβάλκι – τη μόνη στενή λωρίδα γης (περίπου 100 χλμ) που ενώνει τη Λιθουανία με την Πολωνία. Τα ρωσικά αεροπλάνα καταλαμβάνουν τον εναέριο χώρο.

Ημέρα 3 – Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επικαλείται το Άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Πούτιν συνεχίζει τις επιθέσεις στη Λιθουανία στις 5 Νοεμβρίου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθυστερεί να αντιδράσει. Η Λιθουανία πολιορκείται, και με τον έλεγχο του διαδρόμου του Σουβάλκι από τη Ρωσία, είναι ολοένα και πιο δύσκολο για τους συμμάχους να την υπερασπιστούν.

Ημέρα 4 – Η Κίνα στηρίζει επίσημα τη Μόσχα

Στις 6 Νοεμβρίου, η Κίνα δηλώνει ανοιχτά την υποστήριξή της στη Ρωσία, «γιατί υπερασπίζεται τους πολίτες της στην Ουκρανία και τη Λιθουανία», και στέλνει μαζικά πολεμοφόδια και όπλα στη Μόσχα.

Λίγες ώρες μετά, η Κίνα επιτίθεται στην Ταϊβάν με βροχή πυραύλων σε στρατιωτικές και λιμενικές εγκαταστάσεις, πριν εξαπολύσει 100.000 drones κατά της Ταϊπέι: «Πολιτικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι δολοφονούνται».

Ημέρα 5 – Το τέλος μιας εποχής

Ο Τραμπ απειλεί σκληρά την Κίνα, αλλά είναι ήδη αργά: τα κινεζικά πολεμικά πλοία περικυκλώνουν την Ταϊβάν και οι ειδικές δυνάμεις της Κίνας αποβιβάζονται για να εξουδετερώσουν την τελευταία γραμμή άμυνας. Στις 7 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος υποχωρεί στρατιωτικά και “εγκαταλείπει” την Ταϊβάν, ενώ ταυτόχρονα διατάζει διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα – μια εντολή που όμως δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά από όλους τους συμμάχους.

Το τέλος του σεναρίου

Το αφήγημα του Shirreff σταματά εδώ: μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, η παγκόσμια τάξη έχει καταρρεύσει. Η Κίνα καταλαμβάνει την Ταϊβάν, ο Πούτιν ελέγχει την Ουκρανία και τις Βαλτικές χώρες, και το ΝΑΤΟ έχει ουσιαστικά διαλυθεί.

Η Ευρώπη προετοιμάζει μια νέα συμμαχία με την Άπω Ανατολή και η Βρετανία αναδύεται ως ένα μικρό νησί που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του καλύτερα από την Ταϊβάν.

Ίσως πρόκειται απλώς για ένα δυστοπικό μυθιστόρημα ή έναν εφιάλτη. Αλλά σύμφωνα με τον Βρετανό στρατηγό, υπάρχει πιθανότητα αυτό το σενάριο να γίνει μια μέρα τρομακτικά πραγματικό.

