Η Ευρώπη δείχνει ευάλωτη στις κυβερνοεπιθέσεις: Ερευνάται η ρωσική σύνδεση στο χάος των αεροδρομίων

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Ευρώπη έχει αντιληφθεί δύο πράγματα: το πρώτο είναι ότι έχει ισχυρούς και τολμηρούς εχθρούς, και το δεύτερο ότι χωρίς την προστασία των ΗΠΑ, η οποία απομακρύνεται όλο και περισσότερο, είναι ευάλωτη. Πρώτα ήταν ο εναέριος χώρος της, που παραβιάστηκε αρχικά από drones και στη συνέχεια από βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Τώρα ήρθε η σειρά των αεροδρομίων της, μια κρίσιμη υποδομή που συνδέει τις χώρες μας και τροφοδοτεί τις οικονομίες μας.

Μια κυβερνοεπίθεση σε έναν πάροχο συστημάτων εισιτηρίων και επιβίβασης διέκοψε το Σάββατο τις μεταφορές σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο (το πιο πολυσύχναστο της ηπείρου), προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και το αεροδρόμιο του Βερολίνου επηρεάστηκαν επίσης από την επίθεση, η οποία προκάλεσε τις ίδιες δυσλειτουργίες που υπήρξαν στο βρετανικό αεροδρόμιο.

Το πρώτο ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Τα ισπανικά αεροδρόμια λειτούργησαν κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ επηρεάστηκαν μόνο οι πτήσεις που είχαν προορισμό ή αφετηρία τα αεροδρόμια που «χακαρίστηκαν», σύμφωνα με την Aena.

Οι αρχές ερευνούν ρωσική σύνδεση, δεδομένου ότι η Ρωσία διαθέτει χάκερ που συνδέονται στενά με το Κρεμλίνο και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τέτοιες διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εάν η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Το δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι τα συστήματα που επλήγησαν ήταν στα αεροδρόμια των Βρυξελλών.

Η εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα εισιτηρίων και επιβίβασης σε πολλές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμια παγκοσμίως, υπέστη τεχνικό πρόβλημα το πρωί, το οποίο προκάλεσε καθυστερήσεις στους επιβάτες που αναχωρούσαν, όπως ανέφερε, από το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο, το οποίο προειδοποίησε για καθυστερήσεις.

Η επίθεση κατέστησε αδύνατο τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων, επιτρέποντας μόνο τη χειροκίνητη διαδικασία εισιτηρίων και επιβίβασης, όπως εξήγησε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών στην ιστοσελίδα του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή το βράδυ. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών επιβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση που συνέβη την Παρασκευή το βράδυ ανάγκασε τις υπηρεσίες του να προχωρούν μόνο σε χειροκίνητη καταγραφή και επιβίβαση των επιβατών, ενώ το αεροδρόμιο του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο ανέφερε επίσης μεγάλους χρόνους αναμονής λόγω του προβλήματος. Από τις Βρυξέλλες προειδοποίησαν ότι θα υπάρξει «μεγάλος αντίκτυπος στο πρόγραμμα πτήσεων», περιλαμβανομένων ακυρώσεων και καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με τον ιχνηλάτη πτήσεων FlightAware, μέχρι τις 11:00, είχαν σημειωθεί σχεδόν 100 καθυστερήσεις στο Χίθροου, ενώ στις Βρυξέλλες υπήρξαν σχεδόν 70 καθυστερήσεις και στο Βερολίνο 15.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιθέσεις;

Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις, αλλά ερευνώνται οι ενέργειες των φιλορωσικών ομάδων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν στρατηγικές άρνησης υπηρεσιών (DDoS) κατά ιστοσελίδων και εφαρμογών αεροδρομίων (στη Γερμανία το 2023 ή στην Ιταλία το 2024), οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα τις πτήσεις αλλά καταρρέουν τις υπηρεσίες και δημιουργούν αρνητικούς τίτλους, εκπληρώνοντας ένα προπαγανδιστικό στόχο με χαμηλό κόστος.

Πολλές αεροπορικές λειτουργίες εξαρτώνται από κοινόχρηστο λογισμικό (όπως η διαδικασία check-in ή η παραλαβή αποσκευών). Το σύστημα MUSE της Collins Aerospace σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης έδειξε τι σημαίνει να επηρεάζονται τέτοιες κρίσιμες υποδομές από κυβερνοεπιθέσεις.