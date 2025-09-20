Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Αναστάτωση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης

Αναστάτωση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης
Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Χίθροου στο Λονδίνο και του Βερολίνου αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις χρειάσθηκε να περιμένουν ώρες για να μπορέσουν να επιβιβασθούν.

«Πληροφορούμαστε για προερχόμενα από τον κυβερνοχώρο προβλήματα στο λογισμικό μας MUSE σε αεροδρόμια», ανέφερε σε σύντομη δήλωσή της η εταιρείας Collins Aerospace προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος «περιορίζεται στο ηλεκτρονικό τσεκ-ιν των πελατών και στην παράδοση των αποσκευών».

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τον τρόπο που έγινε αυτή η κυβερνοεπίθεση ούτε για την προέλευσή της.

Στον ιστότοπό του, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών διευκρίνισε ότι αυτή η «κυβερνοεπίθεση» πραγματοποιήθηκε «το βράδυ της Παρασκευής».

«Είχε σημαντικές συνέπειες στο πρόγραμμα των πτήσεων και θα επιφέρει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», πρόσθεσε.

«Το ζήτημα δεν είχε επιλυθεί» σήμερα το μεσημέρι, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το αεροδρόμιο, διευκρινίζοντας ότι στα μέσα του πρωινού τουλάχιστον 10 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και 17 πτήσεις είχαν καθυστέρηση μεγαλύτερη της μιας ώρας, καθώς το τσεκ-ιν και η επιβίβαση έπρεπε να γίνονται χωρίς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Σύμφωνα με εικόνες στα μέσα ενημέρωσης, μεγάλες ουρές είχαν σχηματισθεί μπροστά στα γκισέ του τσεκ-ιν.

Στο Λονδίνο, στο αεροδρόμιο του Χίθροου, το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, μεγάλες ουρές έχουν σχηματίσθεί επίσης μπροστά από τα περισσότερα γκισέ του τέρμιναλ 4, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει κι αυτό προβλήματα.

«Μας είπαν ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε (...) Υπάρχει πάντα πολύς κόσμος, όμως σήμερα είναι πολύ περισσότερος», λέει ο Ρόουαν, ένας 41χρονος αρχιτέκτονας που επρόκειτο να πετάξει στις 16:45 (ώρα Ελλάδας) για τη Σαουδική Αραβία.

Μια αλγερινή επιβάτιδα που δεν θέλησε να δώσει το όνομά της, είπε πως περίμενε περισσότερο από μία ώρα για την παράδοση της αποσκευής της. «Δεν κουνιέται τίποτα. Λένε πως πρέπει να κάνουν τα πάντα με το χέρι», λέει, ανήσυχη ότι μπορεί να χάσει την πτήση προς τη χώρα της.

Η Μαράια Κέισι από το Χαμσάιρ επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα το πρωί με πτήση της Etihad για την Ταϊλάνδη, μέσω Αμπού Ντάμπι. Αφηγείται πως χρειάσθηκε να μείνει στην ουρά επί τρεις ώρες για να μπορέσει να παραδώσει τις αποσκευές της.

«Έγραφαν τις ετικέτες μας στο χέρι», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA. «Υπήρχαν ανοιχτά δύο μόνο γκισέ, ήμασταν έξαλλοι», προσθέτει.

Σύμφωνα με το BBC, ο οργανισμός υποστήριξης της ευρωπαϊκής αεροπορίας Eurocontrol ανέφερε πως, εξαιτίας αυτού του επεισοδίου, οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις τους που επρόκειτο να απογειωθούν ή να προσγειωθουν σ' αυτό το αεροδρόμιο από σήμερα στις 07:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι αύριο, Κυριακή, στις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Χίθροου συμβουλεύει τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία τους και να έρχονται πολύ νωρίτερα ώστε να έχουν το χρόνο να φέρουν σε πέρας το τσεκ-ιν και την παράδοση των αποσκευών τους.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου αναφέρει επίσης ότι επηρεάζεται απ' αυτό το «τεχνικό πρόβλημα ενός προμηθευτή».

Αντιθέτως ο όμιλος ADP, που διαχειρίζεται κυρίως τα παρισινά αεροδρόμια Ρουασί-Σαρλ ντε Γκωλ και Ορλύ, δήλωσε στο AFP πως το επεισόδιο αυτό δεν τον αφορά.

Η Collins Aerospace λέει πως εργάζεται για να επιλύσει το ζήτημα «το συντομότερο δυνατό».

Η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται κυρίως στην επεξεργασία δεδομένων στην αεροναυτική, είναι μια θυγατρική του αμερικανικού ομίλου αεροναυτικής και άμυνας RTX (πρώην Raytheon).

