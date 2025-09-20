Χάος από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Στόχος τα συστήματα check-in και επιβίβασης
Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση
Μια κυβερνοεπίθεση προκάλεσε διαταραχές σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των Heathrow στο Λονδίνο, Βρυξελλών και Βερολίνου.
Η επίθεση στοχεύει έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης, ο οποίος ονομάζεται Collins Aerospace από το αεροδρόμιο Heathrow.
Σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ήταν δυνατές μόνο οι χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης.
«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.
Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν επίσης ότι λόγω της επίθεσης, προς το παρόν είναι δυνατά μόνο το χειροκίνητο check-in και η επιβίβαση. Ο πάροχος υπηρεσιών προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Οι επιβάτες θα πρέπει να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν ταξιδέψουν και να υπολογίζουν επαρκή χρόνο στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε.
«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για την εξεύρεση μιας γρήγορης λύσης», ανέφερε και το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Ωστόσο, τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Αμβούργου ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι δεν επηρεάστηκαν. Οι λειτουργίες πραγματοποιούνται κανονικά, χωρίς περιορισμούς.