Χάος από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Στόχος τα συστήματα check-in και επιβίβασης

Μια κυβερνοεπίθεση προκάλεσε διαταραχές σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των Heathrow στο Λονδίνο, Βρυξελλών και Βερολίνου.

Η επίθεση στοχεύει έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης, ο οποίος ονομάζεται Collins Aerospace από το αεροδρόμιο Heathrow.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ήταν δυνατές μόνο οι χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης.

Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers.



While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν επίσης ότι λόγω της επίθεσης, προς το παρόν είναι δυνατά μόνο το χειροκίνητο check-in και η επιβίβαση. Ο πάροχος υπηρεσιών προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Οι επιβάτες θα πρέπει να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν ταξιδέψουν και να υπολογίζουν επαρκή χρόνο στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για την εξεύρεση μιας γρήγορης λύσης», ανέφερε και το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Ωστόσο, τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Αμβούργου ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι δεν επηρεάστηκαν. Οι λειτουργίες πραγματοποιούνται κανονικά, χωρίς περιορισμούς.

BREAKING: Heathrow says it's experiencing technical issues with check-in and boarding.



The airport is advising passengers to check their flight status. Several European airports are reporting similar technical problems.https://t.co/G8gDzyqv3Q



? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/UpBbVE7WHi — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

#BREAKING: Cyber Attack Hits Major European Airports, Operations Disrupted



A major cyber attack has disrupted operations at several key European airports, including London Heathrow, Brussels, and Berlin.



Systems outages have caused delays in flight information displays, baggage… pic.twitter.com/Jc1M0KyijE — upuknews (@upuknews1) September 20, 2025