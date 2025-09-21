ΗΠΑ: Αλλαγή στρατηγικής Τραμπ – Από τη διεθνή πολιτική στα εσωτερικά ζητήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει προσανατολισμό, στρέφοντας την προσοχή του από τη διεθνή πολιτική στα εσωτερικά θέματα των ΗΠΑ. Ειδικότερα, έχει επικεντρωθεί στη μάχη κατά του βίαιου αριστερού εξτρεμισμού και στην αναθεώρηση του προγράμματος βίζας, δείχνοντας ότι δίνει προτεραιότητα σε εσωτερικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι του Πενταγώνου, κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους διπλωμάτες στα τέλη Αυγούστου, ξεκαθάρισαν ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται να μειώσουν τη στρατιωτική βοήθεια στις χώρες της Βαλτικής – Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία – που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και συνορεύουν με τη Ρωσία. Αυτό, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οφείλεται στην εκτίμηση ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε ανησυχία στους Ευρωπαίους, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορεί να ενθαρρύνει τη Ρωσία, κάτι που φάνηκε να επιβεβαιώνεται την Παρασκευή, όταν ρωσικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, αν και η Ρωσία αρνήθηκε την παραβίαση. Ελάχιστες ώρες αργότερα, ρωσικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από μια πολωνική πλατφόρμα πετρελαίου, ενώ στην Πολωνία κατέρριψαν ρωσικά drones.

Η αντίδραση των ΗΠΑ ήταν συγκρατημένη, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το περιστατικό «θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα» αλλά χωρίς να λάβει περαιτέρω μέτρα. Ο ίδιος φαίνεται να απομακρύνεται από την ενεργό διπλωματία, εστιάζοντας περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα όπως η καταπολέμηση του εγκλήματος και η ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ παράλληλα φέρεται να ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους για αυστηρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις στην Ρωσία αν θέλουν να δουν ενεργό αμερικανική υποστήριξη.

Αν και η πολιτική του Τραμπ παραμένει ασταθής και πολλές φορές αντιφατική, μερικοί αναλυτές θεωρούν ότι μπορεί να επιστρέψει σε πιο "παραδοσιακές" στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής στο μέλλον. Τα τελευταία γεγονότα δείχνουν επίσης πως ο Τραμπ ίσως θεωρεί τις διεθνείς συγκρούσεις πιο δύσκολες να επιλυθούν απ' ό,τι αρχικά πίστευε. Ωστόσο, η ήπια αντίδραση στις τελευταίες προκλήσεις από τη Ρωσία προκάλεσε ανησυχία για το ενδεχόμενο να ενθαρρύνει τον Πούτιν να πάρει πιο επιθετικές αποφάσεις.

Η στάση του Τραμπ, σύμφωνα με πολλούς Ευρωπαίους διπλωμάτες, ενδέχεται να θεωρηθεί ασταθής και αναξιόπιστη, καθώς η στρατηγική του φαίνεται να αλλάζει συνεχώς, προκαλώντας αμφιβολίες για την αξιοπιστία της αμερικανικής υποστήριξης στους συμμάχους τους.