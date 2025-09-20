Τραμπ: Χαρακτηρίζει «Παράνομο» τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τύπος

Ήδη, την Πέμπτη, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος απείλησε ρητώς πως θα μπορούσαν να ακυρωθούν οι άδειες εκπομπής δικτύων που τάσσονται «εναντίον» του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εφημερίδας New York Times στις 16 Σεπτεμβρίου. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την «κόντρα» του με τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ και χαρακτήρισε χθες Παρασκευή «παράνομο» τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται από τον Τύπο, καθώς είναι κατ’ αυτόν υπερβολικά αρνητικός.

Αναφερόμενος ιδίως στα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, είπε πως «παίρνουν μια πολύ καλή υπόθεση και τη μετατρέπουν σε πολύ κακή υπόθεση», προσθέτοντας «βλέπετε, προσωπικά, θεωρώ πως αυτό είναι παράνομο».

Ήδη, την Πέμπτη, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος απείλησε ρητώς πως θα μπορούσαν να ακυρωθούν οι άδειες εκπομπής δικτύων που τάσσονται «εναντίον» του.

Επανέλαβε χθες πως σε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα, το «97%» της κάλυψής του είναι αρνητικό.

Υπερασπίστηκε εξάλλου σθεναρά τον επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα του οπτικοακουστικού τομέα (FCC), τον πιστό του Μπρένταν Καρ.

Αυτός ο τελευταίος κατακεραύνωσε τα σχόλια που έκανε ο διάσημος χιουμορίστας παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, διαμορφωτή της κοινής γνώμης, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών, και απείλησε α το δίκτυο που τα μετέδωσε με κυρώσεις. Ώρες αργότερα, η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ανακοινώθηκε ότι σταματά να μεταδίδεται επ’ αόριστον.

«Θεωρώ ότι ο Μπρένταν Καρ είναι πατριώτης», ο οποίος «δεν θέλει τα ραδιοκύματα να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο παράνομο και λαθεμένο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι απειλές του επικεφαλής του FCC προκάλεσαν δυσαρέσκεια ακόμη και σε ορισμένους συντηρητικούς, καθώς δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμβατές με την ελευθερία της έκφρασης.

