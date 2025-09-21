Χαμός σε δρόμο στη Λάρνακα: Επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου - Επιχείρησαν να παρασύρουν και πεζό

Χάος επικράτησε σε δρόμο στη Λάρνακα, όταν δύο πρόσωπα επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου. Μάλιστα, την ώρα που επιχείρησαν να διαφύγουν, ο οδηγός του οχήματος που επέβαιναν επιχείρησε να παρασύρει άλλο πρόσωπο.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, φαίνονται δύο άνδρες να επιτίθενται σε οδηγό λεωφορείου, για άγνωστους, μεχρί στιγμής, λόγους.

Στη συνέχεια, διακρίνεται ο οδηγός του λεωφορείου να εξέρχεται του οχήματός του και να κατευθύνεται προς τους δύο άνδρες, που επιστρέφουν στο αυτοκίνητό τους.

Εκείνη τη στιγμή, ο ένας εκ των δύο που βρίσκεται στη θέση του οδηγού, ενώ είδε τον οδηγό του λεωφορείου όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά επιχείρησε να τον παρασύρει.

Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία, από τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος επεσήμανε πως σημειώθηκε το Σάββατο. Μάλιστα, ο οδηγός αναμένεται να κληθεί σε κατοπινό στάδιο για κατάθεση.

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκεται και το αρχικό βίντεο, σε μία προσπάθεια να εντοπίσει τους δύο που επιτέθηκαν στον οδηγό λεωφορείου.

Διαβάστε επίσης