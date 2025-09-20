Βίντεο-ντοκουμέντο: Άγνωστος έκλεψε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας στην Πατησίων μέρα-μεσημέρι

Eπίθεση δέχθηκε μια γυναίκα, η οποία περπατούσε στην οδό Πατησίων μέρα-μεσημέρι, όταν άγνωστος άνδρας της άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο του ErtNews, η γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, περπατούσε ανυποψίαστη επί της οδού Πατησίων το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης, κρατώντας την κόρη της από το χέρι, όταν ξαφνικά είδε έναν άνδρα να της επιτίθεται, κλέβοντας από τον λαιμό της την αλυσίδα.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ λίγες ώρες αργότερα οι Αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα ως συνεργό του δράστη, ο οποίος ενδεχομένως να έχει εμπλακεί και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών στην ίδια περιοχή.

