Θεσσαλονίκη: Σπείρα άρπαξε χρυσές αλυσίδες από τρία άτομα σε μια μέρα

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε τρεις περιπτώσεις ληστειών στα δυτικά της πόλης, προχώρησαν οι το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) οι αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, με τη βοήθεια τριών συνεργών του, αφαίρεσε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες, τρεις χρυσές αλυσίδες με σταυρό, από τρία διαφορετικά άτομα, προκαλώντας τους φόβο, ενώ σε δύο περιπτώσεις οι δράστες άσκησαν σωματική βία.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων και συνελήφθη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

