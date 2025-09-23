Σκάρλετ Γιόχανσον: Συγκινεί μιλώντας για τον καλλιτεχνικό της πατέρα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή του Στέφεν Κόλμπερτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Eleanor the Great»

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Σκάρλετ Γιόχανσον: Συγκινεί μιλώντας για τον καλλιτεχνικό της πατέρα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τη νέα της ταινία «Eleanor The Great», με την οποία κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο μίλησε η Σκάρλετ Γιόχανσον την Δευτέρα (22/9) στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert».

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η 40χρονη σταρ μίλησε για την ισχυρή επιρροή που είχε στην καριέρα της η συνεργασία της, σε ηλικία μόλις 11 ετών με τον εμβληματικό ηθοποιό στην ταινία «The Horse Whisperer (1998)», ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της.

Κατά την εμφάνισή της τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», η Γιόχανσον αποκάλυψε πως η εμπειρία της συνεργασίας της με τον Ρέντφορντ εξακολουθεί να την εμπνέει, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά.

Η ηθοποιός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της πρώτης της σκηνοθετικής δουλειάς, «Eleanor the Great», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Όπως εξήγησε στον Στίβεν Κόλμπερτ, η πρώτη φορά που σκέφτηκε πως θα ήθελε να σκηνοθετήσει μια ταινία ήταν ακριβώς εκείνη την περίοδο, όταν παρακολουθούσε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο σετ.

«Τον έβλεπα στο σετ – είχε αυτές τις προσωπικές, ουσιαστικές συζητήσεις μαζί μου και μετά συντόνιζε μια τεράστια σκηνή. Σκεφτόμουν: "Αυτό το επάγγελμα φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Κάποια μέρα θα ήθελα να το κάνω."», θυμάται η ηθοποιός.

Η Γιόχανσον διατηρεί μόνο όμορφες αναμνήσεις από τον Ρέντφορντ, τον οποίο τότε αποκαλούσε χαϊδευτικά «Μπούι» (Booey). «Ήταν ένας τόσο ζεστός, υπομονετικός, γενναιόδωρος και υπέροχος άνθρωπος», δήλωσε. «Αφιέρωνε καθημερινά χρόνο για να μιλήσει μαζί μου, να μου εξηγήσει τη σκηνή, να με καθοδηγήσει. Ήταν κάτι το εξαιρετικό.»

Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, ήταν καθοριστική: «Ήταν μεταμορφωτική για μένα. Κατάλαβα πως η υποκριτική είναι τέχνη, εξελίσσεσαι μέσα από αυτό όσο πιο πολύ ασχολείσαι. Όλα αυτά τα χρωστάω στον Μπομπ. Τον κύριο Ρέντφορντ, ή αλλιώς Μπούι. Ήταν πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος.»

Σε δήλωσή της στο «People», μετά τον θάνατο του Ρέντφορντ την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Γιόχανσον επανέλαβε τη βαθιά της εκτίμηση για τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη:

«Ο Μπομπ, όπως τον αποκαλούσε δημιούργησε ένα ήρεμο και προστατευμένο περιβάλλον στο σετ, όπου οι ηθοποιοί μπορούσαν να ανακαλύψουν τον ρόλο τους. Ήταν υπομονετικός, ζεστός και ευγενικός», ανέφερε.

«Μπομπ, σε ευχαριστώ για την πίστη σου σε μένα και για την καθοδήγησή σου. Ενέπνευσες τόσους καλλιτέχνες — κι εμένα μαζί — να εμβαθύνουν, να παραμένουν παρόντες, να ξεπερνούν τα δημιουργικά τους όρια και να εξερευνούν περισσότερο. Και γι’ αυτό, θα σου είμαστε για πάντα ευγνώμονες.»

Η πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτρια έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών 2025, με την ίδια να αναφέρει στο «The Hollywood Reporter»: «Το να κάνει πρεμιέρα στις Κάννες… Δεν ξέρω καν πώς να το επεξεργαστώ. Με αγχώνει, αλλά είμαι και ενθουσιασμένη. Είμαι πολύ περήφανη για την ταινία και για τη δουλειά όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτή.»

Η 40χρονη ηθοποιός και πλέον σκηνοθέτης έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο, στράπλες, πλεκτό midi φόρεμα του οίκου Balmain, που ανέδειξε για μία ακόμη φορά το εκλεπτυσμένο της στυλ.

https://www.instagram.com/p/DO8d7YoCOch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Βίντεο από το μέτωπο κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκάρλετ Γιόχανσον: Συγκινεί μιλώντας για τον καλλιτεχνικό της πατέρα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Με ενέπνευσε σαν παιδί»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

AKTOR - Αρανίτης: Απαραίτητη η συνεργασία κράτους και κατασκευαστικού κλάδου για τα έργα νέας γενιάς

18:01WHAT THE FACT

Το μυστικό της χρυσής μάσκας θανάτου του Τουταγχαμών - Για ποιον προοριζόταν;

17:56LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στέλνει νέο μήνυμα από το TikTok - «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»

17:51LIFESTYLE

«Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με φόνο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο κύβος ερρίφθη: Απόφαση της Κομισιόν για το Drone Wall – Πώς θα λειτουργεί

17:45LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η ανάρτηση της για τα επιτεύγματα στο The Birth Center - «Ευγνωμοσύνη»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σηκουάνας «δροσίζει» το Παρίσι: Το ευφυές σύστημα ψύξης που χρησιμοποιεί τα νερά του ποταμού

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Τέσσερα Ι.Χ. ακινητοποιημένα - «Έμφραγμα» στο κέντρο της Αθήνας

17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο νεαρός Πατήρας γλίτωσε την Κηφισιά από ήττα στην Καβάλα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα που μάζευε μούρα - Βρέθηκαν μόνο οι μπότες της

17:28LIFESTYLE

Kate Hudson: Ποζάρει χωρίς μακιγιάζ και αποκαλύπτει το μυστικό της για λαμπερή επιδερμίδα

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Οι δικηγόροι του καταγγέλλουν «απάνθρωπες συνθήκες» στη φυλακή - Ζητούν την αποφυλάκισή του

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ γα τον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

17:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του κόσμου τα Combo Tickets για τη Euroleague

15:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Παρακεταμόλη: ΕΟΦ - Καμία αλλαγή στις συστάσεις κατά την εγκυμοσύνη

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ