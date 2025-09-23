Σκάρλετ Γιόχανσον: Συγκινεί μιλώντας για τον καλλιτεχνικό της πατέρα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Για τη νέα της ταινία «Eleanor The Great», με την οποία κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο μίλησε η Σκάρλετ Γιόχανσον την Δευτέρα (22/9) στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert».

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η 40χρονη σταρ μίλησε για την ισχυρή επιρροή που είχε στην καριέρα της η συνεργασία της, σε ηλικία μόλις 11 ετών με τον εμβληματικό ηθοποιό στην ταινία «The Horse Whisperer (1998)», ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της.

Κατά την εμφάνισή της τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», η Γιόχανσον αποκάλυψε πως η εμπειρία της συνεργασίας της με τον Ρέντφορντ εξακολουθεί να την εμπνέει, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά.

Η ηθοποιός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της πρώτης της σκηνοθετικής δουλειάς, «Eleanor the Great», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Όπως εξήγησε στον Στίβεν Κόλμπερτ, η πρώτη φορά που σκέφτηκε πως θα ήθελε να σκηνοθετήσει μια ταινία ήταν ακριβώς εκείνη την περίοδο, όταν παρακολουθούσε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο σετ.

«Τον έβλεπα στο σετ – είχε αυτές τις προσωπικές, ουσιαστικές συζητήσεις μαζί μου και μετά συντόνιζε μια τεράστια σκηνή. Σκεφτόμουν: "Αυτό το επάγγελμα φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Κάποια μέρα θα ήθελα να το κάνω."», θυμάται η ηθοποιός.

Η Γιόχανσον διατηρεί μόνο όμορφες αναμνήσεις από τον Ρέντφορντ, τον οποίο τότε αποκαλούσε χαϊδευτικά «Μπούι» (Booey). «Ήταν ένας τόσο ζεστός, υπομονετικός, γενναιόδωρος και υπέροχος άνθρωπος», δήλωσε. «Αφιέρωνε καθημερινά χρόνο για να μιλήσει μαζί μου, να μου εξηγήσει τη σκηνή, να με καθοδηγήσει. Ήταν κάτι το εξαιρετικό.»

Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, ήταν καθοριστική: «Ήταν μεταμορφωτική για μένα. Κατάλαβα πως η υποκριτική είναι τέχνη, εξελίσσεσαι μέσα από αυτό όσο πιο πολύ ασχολείσαι. Όλα αυτά τα χρωστάω στον Μπομπ. Τον κύριο Ρέντφορντ, ή αλλιώς Μπούι. Ήταν πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος.»

Σε δήλωσή της στο «People», μετά τον θάνατο του Ρέντφορντ την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Γιόχανσον επανέλαβε τη βαθιά της εκτίμηση για τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη:

«Ο Μπομπ, όπως τον αποκαλούσε δημιούργησε ένα ήρεμο και προστατευμένο περιβάλλον στο σετ, όπου οι ηθοποιοί μπορούσαν να ανακαλύψουν τον ρόλο τους. Ήταν υπομονετικός, ζεστός και ευγενικός», ανέφερε.

«Μπομπ, σε ευχαριστώ για την πίστη σου σε μένα και για την καθοδήγησή σου. Ενέπνευσες τόσους καλλιτέχνες — κι εμένα μαζί — να εμβαθύνουν, να παραμένουν παρόντες, να ξεπερνούν τα δημιουργικά τους όρια και να εξερευνούν περισσότερο. Και γι’ αυτό, θα σου είμαστε για πάντα ευγνώμονες.»

Η πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτρια έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών 2025, με την ίδια να αναφέρει στο «The Hollywood Reporter»: «Το να κάνει πρεμιέρα στις Κάννες… Δεν ξέρω καν πώς να το επεξεργαστώ. Με αγχώνει, αλλά είμαι και ενθουσιασμένη. Είμαι πολύ περήφανη για την ταινία και για τη δουλειά όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτή.»

Η 40χρονη ηθοποιός και πλέον σκηνοθέτης έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο, στράπλες, πλεκτό midi φόρεμα του οίκου Balmain, που ανέδειξε για μία ακόμη φορά το εκλεπτυσμένο της στυλ.

https://www.instagram.com/p/DO8d7YoCOch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης