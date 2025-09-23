Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

Ένα μήνυμα με άσεμνο περιεχόμενο έστειλαν Ρώσοι πιλότοι droneς στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από ουκρανικό drone, όπως αναφέρει το κανάλι Telegram «Στρατιωτικές Υποθέσεις».

Στη φωτογραφία φαίνεται μία άσεμνη επιγραφή στο φτερό του ρωσικού drone «Όποιος καταρρίπτει είναι *****».

Τον Μάιο, ένας χειριστής drone των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στράφηκε στους Ρώσους συναδέλφους του με ένα ασυνήθιστο αίτημα. Στο ουκρανικό αναγνωριστικό UAV "Leleka-100", παρατήρησαν μια έκκληση στην οποία τους ζητήθηκε να μην καταρρίψουν το drone: «Παρακαλώ μην καταρρίψετε το FPV, το τελευταίο drone θα μεταφερθεί στο πεζικό».

