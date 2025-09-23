Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

«Ανταλλαγή μηνυμάτων» μέσω drones κάνουν Ρώσοι και Ουκρανοί

Newsbomb

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

Τα ρωσικά drones Gerbera.

X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα μήνυμα με άσεμνο περιεχόμενο έστειλαν Ρώσοι πιλότοι droneς στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από ουκρανικό drone, όπως αναφέρει το κανάλι Telegram «Στρατιωτικές Υποθέσεις».

Στη φωτογραφία φαίνεται μία άσεμνη επιγραφή στο φτερό του ρωσικού drone «Όποιος καταρρίπτει είναι *****».

Τον Μάιο, ένας χειριστής drone των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στράφηκε στους Ρώσους συναδέλφους του με ένα ασυνήθιστο αίτημα. Στο ουκρανικό αναγνωριστικό UAV "Leleka-100", παρατήρησαν μια έκκληση στην οποία τους ζητήθηκε να μην καταρρίψουν το drone: «Παρακαλώ μην καταρρίψετε το FPV, το τελευταίο drone θα μεταφερθεί στο πεζικό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ: Επίσκεψη στο Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία των τριών κοριτσιών

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κυβέρνηση απαντά στις «αόριστες προτάσεις και τις έωλες υποσχέσεις» του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Κυρώσεις - αντίποινα των ΗΠΑ σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Από τις ζούγκλες του Παναμά στις πολύβουες πόλεις του Βιετνάμ: Οι 5 χώρες που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής

19:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα της αποκάλυψης πλησιάζει για τη νέα φανέλα! – Πότε γίνεται η παρουσίαση

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: «Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης»

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία στη Σαλαμίνα - Φωτογράφιζαν το ναυτικό οχυρό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο… βιονικός Τσακ Νόρις το έκανε και αυτό: Κατέκτησε την κορυφή του πάρκου Lassen Peak στα 85 του

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Με σακάκι ο Ζελένσκι στον ΟΗΕ για να μην εξοργίσει τον Τραμπ

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι «πράσινοι» κλήθηκαν σε απολογία | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ

19:00LIFESTYLE

Τόρι Σπέλινγκ: Όταν προσπάθησε να κρύψει τον Τσάρλι Σιν από τις ομοσπονδιακές αρχές - «Τον έψαχναν με ελικόπτερα»

18:55LIFESTYLE

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

18:50TRAVEL

Κύθηρα: Ένας παράδεισος βγαλμένος από μύθο

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Google παραδέχεται την πολιτική λογοκρισία στο YouTube – Ανοίγει ξανά λογαριασμούς που είχαν μπλοκάρει επί Μπάιντεν

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με σοβαρούς τραυματισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία στη Σαλαμίνα - Φωτογράφιζαν το ναυτικό οχυρό

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Bullying στην Πάτρα: 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της - Βίντεο

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα»

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Από τις ζούγκλες του Παναμά στις πολύβουες πόλεις του Βιετνάμ: Οι 5 χώρες που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ