Παταγονία: Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου με ένα οστό κροκόδειλου στο στόμα

Αυτή η εικόνα δείχνει μια εικονογράφηση καλλιτέχνη του πρόσφατα ανακαλυφθέντος δεινόσαυρου Joaquinraptor casali με το μπροστινό πόδι ενός αρχαίου κροκόδειλου συγγενή του στο στόμα του

Μπροστά σε ένα νέο είδος δεινοσαύρου πιστεύουν ότι βρίσκονται οι επιστήμονες, σε μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, οι οποίοι αποκάλυψαν μέρος ενός κρανίου καθώς και οστά χεριών, ποδιών και ουράς από τον βραχώδη σχηματισμό Lago Colhué Huapi στην Παταγονία.

Παρατήρησαν μοναδικά χαρακτηριστικά στα οστά που τους έκαναν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα νέο είδος

Το εύρημα είχε πιθανώς μήκος 7 μέτρα και προερχόταν από μια μυστηριώδη ομάδα δεινοσαύρων που ονομάζονται μεγαράπτορες. Περιπλανήθηκαν στη σημερινή Νότια Αμερική, την Αυστραλία και μέρη της Ασίας, χωρισμένοι σε διαφορετικά είδη για εκατομμύρια χρόνια.

Οι Megaraptorans ήταν γνωστοί για τα κρανία τους και τα «τεράστια και πολύ ισχυρά νύχια», δήλωσε ο Lucio Ibiricu από το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας της Παταγονίας, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας ανακάλυψης.

Το πλάσμα πιθανότατα έζησε μεταξύ 66 και 70 εκατομμυρίων ετών πριν - κοντά στην εποχή που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι - και ήταν τουλάχιστον 19 ετών όταν πέθανε, αν και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τι το σκότωσε.

Το οστό του μπροστινού ποδιού που πιέζεται στα σαγόνια του - που ανήκει σε έναν αρχαίο συγγενή των κροκοδείλων - θα μπορούσε να δώσει κάποιες ενδείξεις για τη διατροφή του και αν ήταν ο κορυφαίος θηρευτής στις υγρές προϊστορικές πλημμυρικές πεδιάδες.

Ο Ibiricu ονόμασε τον νέο δεινόσαυρο Joaquinraptor casali στη μνήμη του γιου του Joaquin.

