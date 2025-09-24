Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής ηθοποιού

Ο παγκόσμιος κινηματογράφος θρηνεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του.

Η Κλαούντια Καρντινάλε, η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός και σύμβολο της «χρυσής εποχής» του ιταλικού σινεμά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η είδηση του θανάτου της, που σημειώθηκε στο Νεμούρ της Γαλλίας, λίγο έξω από το Παρίσι, βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Γεννημένη το 1938 στην Τύνιδα, από Σικελούς γονείς, η Καρντινάλε μιλούσε άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και αραβικά. Το 1957 αναδείχθηκε «Ωραιότερη Ιταλίδα της Τύνιδας» και το βραβείο αυτό της έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια καριέρα που θα την ανέδειξε σε διεθνές αστέρι.

Πάνω από 150 ταινίες

Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει περισσότερες από 150 ταινίες, με συνεργασίες που σημάδεψαν την ιστορία του σινεμά. Υπήρξε μούσα του Λουκίνο Βισκόντι στις ταινίες «Γατόπαρδος» και «Ρόκο και τα αδέλφια του», αλλά και του Φεντερίκο Φελλίνι στο αριστούργημα «Οκτώμισι». Συνεργάστηκε ακόμη με τους Σέρτζιο Λεόνε, Λουίτζι Κομεντσίνι και Μάριο Μονιτσέλλι, ενώ μοιράστηκε το πανί με ιερά τέρατα όπως ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο Αλέν Ντελόν και ο Βιτόριο Γκάσμαν.

Πέρα από το ταλέντο της, υπήρξε σύμβολο ομορφιάς και κομψότητας, με τα διεθνή μέσα να την κατατάσσουν ανάμεσα στις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου. Η συμβολή της στην έβδομη τέχνη αναγνωρίστηκε με μεγάλες διακρίσεις, όπως το Χρυσό Λιοντάρι Καριέρας από το Φεστιβάλ Βενετίας, η Χρυσή Άρκτος Καριέρας από το Φεστιβάλ Βερολίνου και το βραβείο Λουμιέρ στη Γαλλία.

Με την απώλειά της, η διεθνής κινηματογραφική κοινότητα χάνει μία από τις τελευταίες μεγάλες ντίβες που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κινηματογραφική ιστορία.