Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

Η μούμια βρέθηκε στην οροσειρά Altai, όπου το ψυχρό και ξηρό κλίμα του μόνιμου παγετού διατήρησε το σώμα σε εξαιρετική κατάσταση

Newsbomb

Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα μούμια, θαμμένη σε παγωμένο έδαφος στη νότια Σιβηρία για περισσότερα από 2.000 χρόνια, αποκάλυψε πρόσφατα λεπτομερή τατουάζ, χάρη σε τεχνολογίες υπέρυθρης απεικόνισης υψηλής ανάλυσης.

Η ανακάλυψη, μέρος μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antiquity, προσφέρει νέα στοιχεία για τις τεχνικές και το νόημα της αρχαίας τατουάζ τέχνης.

Μια Αρχαία Μούμια Διατηρημένη στον Πάγο

Η μούμια βρέθηκε στην οροσειρά Altai, όπου το ψυχρό και ξηρό κλίμα του μόνιμου παγετού διατήρησε το σώμα σε εξαιρετική κατάσταση. Μαζί της εντοπίστηκαν ένας άνδρας, εννέα άλογα και πολυάριθμα διακοσμητικά αντικείμενα. Παρά τις υποψίες για τατουάζ, η σκουρόχρωμη επιδερμίδα καθιστούσε τα σχέδια σχεδόν αόρατα κατά την εκσκαφή.

«Τα τατουάζ δεν ήταν ορατά ούτε κατά τη στιγμή της ανεύρεσης της μούμιας», δήλωσε ο Γκίνο Κασπάρι, αρχαιολόγος στο Ινστιτούτο Max Planck και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Αποκρυπτογράφηση της Αρχαίας Τέχνης με Υπέρυθρη Φωτογραφία

Χρησιμοποιώντας τεχνικές εγγύς υπέρυθρης φωτογράφισης και τρισδιάστατης απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, οι ερευνητές αποκάλυψαν λεπτομερή τατουάζ που καλύπτουν τα μπράτσα και τα χέρια της γυναίκας.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν τάρανδους, πουλιά, τίγρεις, χιονοπούμα και ένα μυστηριώδες τετράποδο μεράμφος, πιθανώς μυθικό πλάσμα. Η προσεκτική τοποθέτηση και ηροή των σχεδίων υποδηλώνουν αφηγηματική πρόθεση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δεξί μπράτσο, όπου τα ευκρινή και καλοσχεδιασμένα σύμβολα δείχνουν υψηλή δεξιοτεχνία, σε αντίθεση με το αριστερό που φαίνεται πιο απλοϊκό, πιθανό αποτέλεσμα διαφορετικών καλλιτεχνών ή φάσεων μάθησης.

Αρχαίες Τεχνικές Τατουάζ και Εργαλεία

Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι τατουάζ της εποχής του Σιδήρου γίνονταν με τη μέθοδο «stick-and-poke», όπου το μελάνι τοποθετείται χειροκίνητα με αιχμηρά εργαλεία. Η ανάλυση αποκάλυψε τη χρήση εργαλείων με ένα ή πολλαπλά σημεία, αποκαλύπτοντας προηγμένη τεχνογνωσία για την εποχή.

Σε ένα πειραματικό βήμα, μέλος της ομάδας αναπαρήγαγε τη μέθοδο τατουάζ στον ίδιο, επιβεβαιώνοντας ότι σύνθετα σχέδια μπορούν να δημιουργηθούν με απλά εργαλεία, απαιτώντας υψηλό βαθμό ελέγχου και καλλιτεχνικής πρόθεσης.

image-58.jpg

Η Καλλιτεχνική Κληρονομιά μιας Ξεχασμένης Κουλτούρας

Μερικά από τα σχέδια συνδέονται με παραδοσιακά σύμβολα των Πάζυρικ, ενώ άλλα είναι εντελώς καινοφανή, υποδεικνύοντας ότι τα τατουάζ δεν ήταν απλώς φυλετικά ή τελετουργικά σημάδια. Όπως επισημαίνει ο Δρ. Κασπάρι, τα τατουάζ φαίνεται να είχαν νόημα για τη ζωή και όχι για τη μετά θάνατον ύπαρξη.

Ο ερευνητής Ντέιβιντ Λέιν από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι θεωρεί ότι η λεπτομέρεια και η πολυπλοκότητα των τατουάζ αποδεικνύουν πως οι καλλιτέχνες ήταν σεβαστά μέλη της κοινωνίας, με τα σχέδια να αντανακλούν κοινωνικό ή πνευματικό στάτους.

Η αρχαιολόγος Ναταλία Πολόσμακ, που ανακάλυψε τη διάσημη "Παγωμένη Παρθένα" το1993, τονίζει πως αυτή η ανακάλυψη δεν αλλάζει ριζικά τις γνώσεις μας, αλλά αναδεικνύει την πρόοδο που έχει γίνει στη μη καταστροφική μελέτη αρχαίων υπολειμμάτων. «Είναι ενθαρρυντικό», λέει, «ότι αυτές οι μούμιες και τα τατουάζ τους συνεχίζουν να εμπνέουν νέα γενιά ερευνητών».

Με το ανανεωμένο μελάνι μιας ξεχασμένης κουλτούρας, βλέπουμε πλέον όχι μόνο την ιστορία των τατουαρισμένων, αλλά και το χέρι του καλλιτέχνη που χάραξε κάθε γραμμή πριν αιώνες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Βαρύ πένθος για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα- Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή φορτηγού στη λεωφόρο Μουδανιών - Τραυματίας ο οδηγός

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής Ιταλίδας ηθοποιού

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:50ΕΡΓΑΣΙΑ

Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.000 επιδοτούμενες θέσεις στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης (ΑμεΑ)

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη τα φασόλια – Έφτασαν 14,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

06:28LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν τα «βαριά πυροβολικά» - Τι γίνεται με Νικολούλη, Κανάκη, Αρναούτογλου

06:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνεται στη μάχη του Europa League

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έρχονται νέες μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια καλπάζει αλλά τα σούπερ μάρκετ λένε ότι... επιδοτούν τις τιμές: Πάνω από €60 τον μήνα για το καλάθι των γαλακτοκομικών

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ - Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής Ιταλίδας ηθοποιού

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

05:10ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Βρέθηκε ο «ένοχος» που σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Βαρύ πένθος για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα- Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ - Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή φορτηγού στη λεωφόρο Μουδανιών - Τραυματίας ο οδηγός

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν προκάλεσε... «εμφύλιο» στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ