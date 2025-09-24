Πυροβολισμοί στην υπηρεσία μετανάστευσης στο Ντάλας: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Τραγική κατάληξη είχε η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από το κέντρο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στο Ντάλας των ΗΠΑ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τρίτος νοσηλεύεται, αφού δέχθηκαν πυρά από άγνωστο δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6:40 π.μ. τοπική ώρα. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από υπερυψωμένη θέση κοντά στην είσοδο του κέντρου. Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή χρησιμοποιώντας το ίδιο όπλο. Βρέθηκε νεκρός στη στέγη γειτονικού κτηρίου.

Τα θύματα ήταν τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι μεταφέρονταν στο κτήριο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασής τους. Ένας εκπρόσωπος της ICE δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί έπληξαν μόνο τους κρατούμενους, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτοί ήταν ο συγκεκριμένος στόχος του δράστη.

Αν και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ο μεταβατικός διευθυντής της ICE, Todd Lyons, χαρακτήρισε τον δράστη ως «πιθανό ελεύθερο σκοπευτή». Κανένας πράκτορας της ICE δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από πολιτικούς, με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας και τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να καταδικάζουν τις «στοχευμένες επιθέσεις» κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου, παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πράκτορες ήταν ο στόχος.

Η αστυνομία του Ντάλας έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου για αργότερα σήμερα, προκειμένου να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

*Με πληροφορίες από Skynews