Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης της ICE στο Ντάλας : Νεκρός ο δράστης

Ένοπλη επίθεση σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας σημειώθηκε πριν από λίγο.

Δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι ο δράστης είναι νεκρός και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που αξιωματικοί της ICE μετέφεραν κρατούμενους στο εσωτερικό της εγκατάστασης.